NUEVA YORK. Criticado por un juez federal por su negligencia legal, el gobierno retiró el jueves, a regañadientes, las citaciones que habrían obligado a tres periodistas del New York Times a testificar sobre sus fuentes para los artículos acerca del avión presidencial Air Force One, obsequiado por Catar al presidente Donald Trump.

La retirada de las citaciones en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos se produjo tras un notable intercambio de declaraciones entre el juez Arun Subramanian, visiblemente irritado, y los abogados del gobierno. Esta decisión se produce en un momento en que la administración Trump persigue enérgicamente a los medios de comunicación cuya cobertura periodística no le agrada, y también intenta frenar las filtraciones dentro del gobierno.

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La retirada del gobierno ante la enérgica oposición legal y la severa reprimenda de un juez constituye el ejemplo más reciente de la moderación del Departamento de Justicia en sus agresivos esfuerzos por obligar a los periodistas a identificar sus fuentes ante un gran jurado. La administración retiró recientemente citaciones similares que buscaban obligar a periodistas de The Washington Post y The Wall Street Journal a testificar en Virginia en relación con su cobertura de temas de seguridad nacional.

El juez Subramanian afirmó que, si el Departamento de Justicia no hubiese retirado las citaciones, habría accedido a la solicitud del periódico de rechazarlas, ya que las leyes y regulaciones relativas a las citaciones a periodistas establecen que deben emitirse como último recurso en una investigación.

“Las citaciones son el último recurso, no el primero, sino el último”, declaró el juez, citando las normas establecidas para proteger contra las violaciones de la Primera Enmienda. Añadió que las acciones del gobierno habían trastocado la ley y las regulaciones. “Cuando se presenta una situación como esta, si se tratara de un procedimiento civil, lo que normalmente haría sería pedir a las partes que justifiquen por qué no se deben imponer sanciones”, declaró el juez, refiriéndose al castigo que se aplica a los abogados por acciones reprobables.

Tras la audiencia, el Departamento de Justicia criticó duramente al juez en un comunicado, afirmando que “amenazó a nuestros abogados con sanciones si no se retiraban las citaciones y nos impidió presentar el minucioso proceso de esta investigación”.

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“El gran jurado tiene derecho a escuchar el testimonio de todos los testigos relevantes en una investigación penal federal. La conducta de este juez viola principios claros y de larga data, así como el sentido común, al impedir que el gran jurado recibiera pruebas fundamentales en una investigación de seguridad nacional”, decía el comunicado.

“Que no quepa duda”, añadía, «esta investigación continúa en curso y buscaremos justicia contra quienes amenazan la seguridad nacional filtrando información clasificada, un delito federal grave".

Abogados del gobierno reprendidos por el juez

El juez Subramanian señaló que, dado que la protección de los periodistas estaba en juego, el gobierno debía asegurarse de no poder obtener la información necesaria de otras fuentes antes de emitir citaciones.

El abogado del Departamento de Justicia, Sean Buckley, calificó los errores del gobierno como fallos involuntarios y afirmó que “nadie intentaba engañar”. Buckley se disculpó por otras citaciones que solicitaban los números de teléfono de la madre de un reportero y de los cónyuges de dos periodistas.

“Fue un error, juez, y lo reconocemos”, dijo Buckley. “Fue consecuencia de intentar actuar con rapidez”.

“Estos asuntos se están acumulando”, dijo Subramanian, cada vez más irritado. La audiencia se celebró públicamente a pesar de los esfuerzos del gobierno de Trump por mantener en secreto el litigio derivado de las citaciones emitidas a los periodistas del Times para que revelaran sus fuentes.

Los abogados del periódico habían impugnado la validez de las citaciones del gran jurado, así como las citaciones para obtener los registros telefónicos de varios periodistas del Times y algunos de sus familiares. Altos funcionarios del Times, incluyendo al editor jefe y al asesor jurídico general, estuvieron presentes en la sala durante la audiencia del jueves.

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La solicitud de registros telefónicos generó dudas sobre el alcance de la investigación que lleva a cabo el Departamento de Justicia.

David McCraw, abogado jefe de la redacción del Times, declaró tras la audiencia que “fue una importante reafirmación del compromiso de nuestro país con la libertad de prensa”.

“Nos complace que el gobierno finalmente haya admitido que las citaciones violaban la ley, pero nunca debieron haberse emitido”, afirmó. “No nos dejaremos intimidar por tácticas como estas”.

La acción judicial se produce tras la publicación de informes sobre el nuevo avión Air Force One

El nuevo avión en cuestión, un regalo de Catar para cuya modernización y actualización la administración Trump invirtió 400 millones de dólares, entró recientemente en servicio. Pero Trump utilizó un modelo más antiguo del Air Force One para abandonar la cumbre de la OTAN en Turquía a principios de este mes.

El Times, citando fuentes anónimas, informó que el cambio se produjo a instancias del Servicio Secreto y que el nuevo avión carecía de algunas de las características de seguridad avanzadas del antiguo Air Force One, incluyendo capacidades antimisiles. En redes sociales, Trump rechazó las afirmaciones sobre preocupaciones de seguridad.

El Times escribió en una carta al juez hace varios días que dos citaciones solicitan registros a partir del 1 de enero, mucho antes de que el periódico publicara los artículos del 8 y 9 de julio que sirvieron de base para las citaciones del gran jurado.

Afirmó que la extensa lista de registros solicitados indicaría que el propósito de las citaciones podría haber sido “recopilar información sobre las relaciones de los periodistas con sus fuentes de manera más general”.

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El Times argumentó que las citaciones para los registros telefónicos debían ser desestimadas alegando que el gobierno había actuado de “mala fe” e ignorado sus propios protocolos al no notificar con antelación a los periodistas que se solicitaban los registros y al exigir la información “sin realizar previamente una investigación seria”.

El Departamento de Justicia justificó las citaciones del gran jurado argumentando que “los periodistas no son el objetivo, sino quienes filtran información clasificada”.

El Departamento de Justicia también afirmó haber cumplido con su propia normativa al emitir las citaciones y haber realizado las investigaciones pertinentes antes de solicitarlas. Indicó que estaba autorizado a retrasar la divulgación de las citaciones, pero decidió alertar a los abogados de los periodistas para que pudieran impugnarlas.

En su impugnación de las citaciones, los abogados del Times destacaron cómo la negligencia del gobierno podría haber expuesto información sensible que no tenía nada que ver con los periodistas. La madre cuyos registros telefónicos fueron solicitados por error es una profesional de la salud mental con relaciones confidenciales con sus clientes, y uno de los cónyuges es el asesor jurídico de un bufete de abogados, según informaron los abogados.

En la audiencia del jueves, el juez reprendió definitivamente al gobierno cuando pidió a sus abogados que le aseguraran que no repetirían la situación en la que un periodista recibió una citación judicial de un agente del FBI mientras estaba en casa viendo la película familiar “The Sheep Detectives”, sobre unas ovejas que intentan resolver el asesinato del pastor que las cuidaba.

El juez, entre risas en la sala, dijo: “No se me ocurre nada más incompatible con ‘The Sheep Detectives’ que un agente del FBI presentándose en tu puerta”.