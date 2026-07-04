PUEBLO, Colorado. Un incendio forestal que arde al suroeste de Denver obligó a la evacuación de miles de residentes y destruyó más de 160 estructuras hasta el viernes, mientras los vientos erráticos propagaban las llamas por dos condados de Colorado.

El incendio de Aspen Acres es uno de los aproximadamente 40 grandes incendios sin controlar que arden principalmente en el oeste del país, avivados por meses de sequía y una escasez récord de nieve el invierno pasado en algunas zonas.

Los bomberos estaban extrayendo agua del embalse de Pueblo para combatir el incendio de Aspen Acres, que se había extendido a unos 297 kilómetros cuadrados (115 millas cuadradas) hasta la tarde del viernes sin estar contenido.

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Se ordenó el desalojo de toda la ciudad de Colorado City, una comunidad no incorporada de aproximadamente 2200 habitantes, así como de las localidades de Beulah, Rye y San Isabel, según la Oficina del Sheriff del Condado de Pueblo.

Unos 50 soldados de la Guardia Nacional fueron enviados el viernes para ayudar con los puestos de control en las carreteras de los condados de Custer y Pueblo.

Los miembros de la Guardia también ayudarían a los guardaparques estatales a incorporar embarcaciones adicionales para mantener a los navegantes alejados de las operaciones de achique.

Los bomberos en el lado occidental de las Montañas Rocosas habían contenido aproximadamente el 65% del incendio de Snyder en la frontera entre Colorado y Utah, donde tres miembros de un equipo de rescate aéreo murieron y otros dos resultaron heridos el fin de semana pasado al ser alcanzados por las llamas.

El incendio de Cottonwood en el suroeste de Utah había crecido hasta alcanzar unos 380 kilómetros cuadrados (147 millas cuadradas) para el viernes, mientras que el incendio de Babylon en el extremo sureste del estado había llegado a los 344 kilómetros cuadrados (133 millas cuadradas).