La búsqueda del hombre buscado por la muerte a tiros de una legisladora de Minnesota y su esposo llevó al descubrimiento el domingo de un vehículo que las autoridades creen que él usó en una zona rural fuera de Minneapolis.

La expresidenta de la Cámara de Representantes estatal Melissa Hortman y su esposo, Mark, fueron asesinados en su casa de Brooklyn Park el sábado temprano. El senador John Hoffman y su esposa, Yvette, resultaron heridos en su domicilio de Champlin, a unos 15 kilómetros de distancia.

Las autoridades identificaron al sospechoso como Vance Boelter, de 57 años, diciendo que usó una máscara mientras se hacía pasar por policía, incluso supuestamente alterando un vehículo para que pareciera una patrulla policial. El FBI ofreció una recompensa de hasta 50,000 dólares por información que conduzca a su arresto y condena. Compartió una foto tomada el sábado de Boelter con un sombrero vaquero color beige y pidió al público que informara sobre avistamientos después de que huyera del área a pie.

Esta imagen, provista por el FBI muestra fotos de Vance L. Boelter, sospechoso de los ataques a tiros contra legisladores estatales en Minnesota. ( The Associated Press )

Cerca de donde localizaron el vehículo, los investigadores encontraron un sombrero vaquero y estaban trabajando para determinar definitivamente si pertenece a Boelter. Registran el área, incluidas las casas cercanas, dijeron los funcionarios, que no pudieron revelar detalles de la investigación en curso y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato.

“Creemos que está en las cercanías y que lo van a encontrar”, dijo la senadora demócrata de Minnesota Amy Klobuchar el domingo en “Meet the Press” de NBC. “Pero ahora mismo, todos están nerviosos aquí, porque sabemos que este hombre es capaz de matar”.

Los residentes del condado rural de Sibley, aproximadamente a 80 kilómetros al suroeste de Minneapolis, recibieron una alerta de emergencia por mensaje de texto sobre el vehículo localizado el domingo.

“Mantengan sus puertas cerradas y los vehículos asegurados”, dice la alerta. “Las fuerzas del orden irán a las residencias del área para pedir permiso para registrar las propiedades”.

Los tiroteos ocurrieron en un momento en que líderes políticos en todo el país han sido atacados, acosados e intimidados en medio de profundas divisiones políticas. Los legisladores dijeron que estaban perturbados por los ataques mientras los residentes de las Ciudades Gemelas lamentaban.

Flores de colores brillantes y pequeñas banderas estadounidenses fueron colocadas el domingo en la piedra de mármol gris del Capitolio del Estado de Minnesota junto con una foto de los Hortman. La gente escribió mensajes en pequeñas notas, incluyendo: “Fuiste nuestro líder en los momentos más difíciles. Descansa en poder”.

Los Hoffman se estaban recuperando de una cirugía, según su sobrino, Mat Ollig.

“Será un largo camino hacia la recuperación”, dijo el domingo.

Sin detalles sobre el motivo

Las autoridades aún no han dado detalles sobre un posible motivo.

Se encontró una lista de aproximadamente 70 nombres en los escritos recuperados del vehículo policial falso abandonado en la escena del crimen, dijeron los funcionarios. Los escritos y la lista de nombres incluían a legisladores prominentes estatales y federales y líderes comunitarios, junto con defensores de los derechos al aborto e información sobre instalaciones de salud, según los funcionarios.

Un funcionario de Minnesota expresó a AP que legisladores que habían sido defensores abiertos de los derechos al aborto estaban en la lista. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque la investigación estaba en curso.

Los ataques provocaron advertencias a otros funcionarios electos estatales y la cancelación de las manifestaciones planeadas “No Kings” contra el presidente Donald Trump, aunque algunas se llevaron a cabo de todos modos, incluida una que atrajo a decenas de miles al Capitolio del Estado en St. Paul. Las autoridades dijeron que el sospechoso tenía volantes de “No Kings” en su coche.