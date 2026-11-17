Un hombre que esperaba juicio por cargos relacionados con pornografía infantil y una presunta agresión sexual enfrenta nuevas acusaciones criminales tras supuestamente orquestar desde prisión un plan para asesinar a un niño de 11 años que testificaría en su contra.

Según informó la Oficina del Sheriff del condado de Osceola, en Florida, Carlos Miranda-Berrios, residente de Kissimmee, fue arrestado inicialmente en 2022 por cargos relacionados con pornografía infantil. El proceso judicial fue aplazado mientras recibía tratamiento para restablecer su capacidad mental para enfrentar el juicio y este fue puesto en libertad bajo fianza.

Posteriormente, mientras se encontraba en libertad bajo fianza, fue acusado de agredir sexualmente al menor de 11 años. Un juez ordenó que regresara a prisión.

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Ahora, mientras se acerca el juicio en su contra, pautado para el 14 de diciembre, las autoridades revelaron que Miranda-Berrios presuntamente ofreció $10,000 a un compañero de prisión para secuestrar, agredir sexualmente y asesinar al niño y a su madre, con el propósito de impedir que testificaran en su contra.

Carlos Miranda Berrios ( Fotocaptura )

Según una orden de arresto, habría ofrecido $5,000 por el asesinato del menor y otros $5,000 si su madre intervenía y también tenía que ser asesinada.

“Miranda- Berrios tenía planes para que el menor fuera secuestrado, sometido a actos atroces y asesinado de una manera destinada a causarle un sufrimiento extremo”, declaró el sheriff del condado de Osceola, Chris Blackmon, según declaraciones recogidas por FOX 35 Orlando.

Las autoridades no han ofrecido detalles sobre cómo descubrieron el presunto plan de asesinato contra el menor y su madre.

Por estos hechos, Miranda-Berrios enfrenta nuevos cargos que incluyen solicitud para cometer asesinato, tentativa de asesinato, secuestro e interferencia con una víctima, entre otros delitos. De ser hallado culpable, podría enfrentar una condena de cadena perpetua.