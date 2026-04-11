A más de 50 años del crimen de una joven de 17 años en Utah, pruebas de ADN confirmaron que la joven fue víctima del infame asesino en serie Ted Bundy, reportó NBC News

Laura Ann Aime, de 17 años fue vista con vida por última vez el 31 de octubre de 1974 en una fiesta de Halloween. La jovencita salió de la fiesta rumbo a una tienda cercana y nunca regresó. Su cuerpo fue hallado un mes más tarde en un terreno baldío cerca de la carretera, por unos senderistas. Había sido estrangulada y golpeada brutalmente, según los registros de la Oficina del Sheriff del Condado de Utah.

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El crimen permanecía como un caso sin resolver, a pesar que el notorio asesino confesó el crimen antes de ser ejecutado en 1989, según reveló el sheriff Mike Smith. Sin embargo, las autoridades consideraron que no contaban con evidencia suficiente para condenar a Bundy por el crimen en aquel entonces.

En ese momento, Bundy estudiaba derecho en la Universidad de Utah.

El año pasado, las autoridades reabrieron el caso sin resolver, gracias a los avances en la tecnología de ADN. Nuevas técnicas forenses para comparación de material genético lograron confirmar que el ADN encontrado en el cuerpo de Aime en 1974, correspondía al de Ted Bundy.

“Este caso está oficialmente cerrado”, declaró Smith durante una conferencia de prensa tras revelar los hallazgos.

Su hermana menor, Michelle Impala recordó a Laura, a quien describió como una hermana mayor divertida y extrovertida.

“Yo tenía 12 años cuando Laura falleció. Ella tenía 17. Éramos muy unidas. Compartíamos habitación. Montábamos a caballo juntas. Le apasionaban los animales”, narró la mujer de 64 años. “Me llevaba a todas partes; para una niña de 12 años, era genial pasar tiempo con mi hermana mayor”.

El sargento Mike Reynolds, de la Oficina del Sheriff del Condado de Utah, quien participó en la revisión del caso sin resolver de Aime el año pasado, describió a la joven fallecida como “la hija por excelencia del Condado de Utah”.

“Sentimos el dolor que sintió la familia cuando se la llevaron. Sentimos el dolor que ustedes sintieron durante todo este tiempo, y hemos deseado brindarles algún tipo de consuelo, aunque no podemos decir que sea un cierre definitivo”, dijo Reynolds.

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Las autoridades esperan que estas nuevas técnicas ayuden a esclarecer más crímenes, entre estos varios que se sospecha también fueron cometidos por Bundy.

Bundy secuestró, torturó, violó y asesinó a decenas de mujeres jóvenes durante la década de 1970. El carismático asesino confesó el crimen deal menos 30 mujeres en siete estados durante la década de los 70, pero realmente se desconoce el número exacto de sus víctimas. Bundy fue ejecutado el 24 de enero de 1989.

El juicio de Bundy, quien fue acusado del asesinato de dos estudiantes de la Universidad de Florida en 1979, fue el primero en ser televisado a nivel nacional en los Estados Unidos. Muchos televidentes que observaron el proceso, hallaron al prolífico asesino como un individuo encantador y atractivo.

Incluso, a casi 40 años de su muerte, Ted Bundy sigue siendo objeto de atención y sus crímenes, proceso judicial, en el que se representó a si mismo y carisma, han dado paso a múltiples películas, documentales, libros y biografías.