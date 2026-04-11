NUEVA YORK. Tres personas fueron apuñaladas el sábado por la mañana en una importante estación del metro de la ciudad de Nueva York por un hombre armado con un cuchillo, según las autoridades. El hombre fue abatido a tiros por la policía en el andén y falleció posteriormente.

El Departamento de Policía de Nueva York informó que los agentes que respondieron a una llamada de emergencia a las 9:40 a. m. por un asalto en la estación de la calle 42 y Grand Central, se encontraron con el hombre que portaba un arma que las autoridades describieron como un machete.

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Un agente disparó dos veces e hirió al sospechoso, declaró la comisionada de policía Jessica Tisch. En una publicación en redes sociales, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, informó que el hombre falleció posteriormente.

Las tres víctimas —un hombre de 84 años, un hombre de 65 años y una mujer de 70 años— sufrieron heridas que no se consideran potencialmente mortales, declaró Tisch en una conferencia de prensa matutina.

Un hombre sufrió laceraciones importantes en la cabeza y el rostro; otro presentó lesiones similares y una fractura abierta de cráneo; y la tercera víctima sufrió una laceración en el hombro.

El jefe de Tránsito, Joseph Gulotta, declaró que los ataques parecen haber sido un acto al azar.

Las autoridades informaron previamente que dos agentes también estaban siendo evaluados en un hospital.

Tisch indicó que un civil alertó a dos agentes, quienes afirmaron que un hombre con un cuchillo estaba apuñalando a personas en el andén.

Tisch añadió que los agentes dieron 20 órdenes de soltar el arma.

La policía continúa investigando si el ataque comenzó en el andén del metro que da servicio a las líneas 4, 5 y 6 de la MTA o en alguno de los vagones.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, expresó en redes sociales su agradecimiento a los valientes agentes que actuaron con rapidez para detener al sospechoso. Añadió que están colaborando estrechamente con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) a medida que avanza la investigación.

El departamento de policía, en un comunicado publicado en X, instó a los viajeros a evitar la zona el sábado por la mañana debido a una investigación policial y a prever retrasos y mucho tráfico. La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) informó que algunos trenes del metro no paraban en la estación, que es independiente del servicio de trenes regionales de Grand Central.