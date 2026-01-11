Un hombre de Virginia que mantuvo una relación con una niñera brasileña irá a juicio el lunes en lo que los fiscales califican como un elaborado plan de doble homicidio para culpar a otro hombre del apuñalamiento de su esposa.

Brendan Banfield está acusado de asesinato agravado por los asesinatos ocurridos en febrero de 2023 de Christine Banfield y Joseph Ryan en la residencia de los Banfield, en el norte de Virginia. Banfield se ha declarado no culpable en el caso.

Según los registros judiciales, Banfield y Juliana Peres Magalhães, la niñera de la familia, estaban con la esposa y Ryan la mañana en que las víctimas fueron asesinadas en el dormitorio principal de la casa de los Banfield. Las autoridades indicaron que, ese día, Banfield y Magalhães dijeron a los oficiales que habían visto a Ryan, un desconocido, apuñalar a la esposa tras entrar en la casa. Luego, según su versión, ambos dispararon al intruso.

Los fiscales presentan una versión diferente, argumentando que Brendan Banfield y Magalhães atrajeron a Ryan a la casa y fingieron que él y la niñera dispararon a un atacante en defensa propia. Las autoridades han señalado que Banfield y Magalhães mantenían un romance desde el año anterior a los asesinatos.

Tanto la niñera como el esposo fueron arrestados entre 2023 y 2024 y enfrentaron inicialmente cargos de asesinato. En 2024, Magalhães se declaró culpable de un cargo reducido de homicidio involuntario tras dar una declaración a las autoridades que confirmaba partes de la teoría del caso.

En esa declaración, Magalhães dijo que ella y Brendan Banfield crearon una cuenta a nombre de la esposa en una plataforma de redes sociales para personas interesadas en fetiches sexuales. Allí, Ryan se conectó con la cuenta a nombre de Christine Banfield, y los usuarios hicieron planes para encontrarse la mañana del 24 de febrero de 2023 para un encuentro sexual que involucraría un cuchillo, según las autoridades, basadas en la declaración de Magalhães.

El fiscal Eric Clingan indicó el año pasado que la declaración de la niñera ayudó al Estado a consolidar su teoría antes del juicio. “Con 12 detectives de homicidios diferentes, había 24 teorías distintas”, dijo Clingan. “Ahora, hay una teoría”.

No todos los funcionarios que investigan el caso han creído que Banfield y Magalhães engañaron a Ryan con un “catfish” (suplantación de identidad en línea).

Brendan Miller, un experto forense digital del Departamento de Policía del Condado de Fairfax, testificó el año pasado que analizó decenas de dispositivos y concluyó que Christine Banfield se había conectado con Ryan por sí misma a través de la plataforma de redes sociales.

Un equipo de análisis de evidencia de la Universidad de Alabama revisó y confirmó los hallazgos forenses digitales de Miller, según pruebas presentadas ante el tribunal.

Miller fue transferido fuera de la unidad de forense digital del departamento a finales de 2024, aunque un excomandante del Condado de Fairfax testificó que la reasignación no fue punitiva ni disciplinaria.

John Carroll, abogado de Banfield, argumentó que la transferencia de Miller estaba directamente relacionada con el caso. También dijo en la corte que la policía del Condado de Fairfax reasignó al detective principal del caso después de que este cuestionara la teoría del “catfishing” promovida por la alta dirección.“Es una teoría en busca de hechos, más que una serie de hechos que respalden una teoría”, dijo Carroll.

Banfield, cuya hija estaba en la casa la mañana de los asesinatos, también enfrenta cargos por abuso infantil y crueldad grave contra menores en relación con el caso. En el juicio por asesinato agravado también se presentarán esos cargos.