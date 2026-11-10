El lunes, un juez de Tennessee desestimó una demanda presentada por el representante de toda la vida de Dolly Parton, quien solicitaba una orden judicial contra su sobrino y jefe de seguridad, alegando que este había amenazado a su patrimonio y a sus empleados.

El gerente, Danny Nozell, solicitó la desestimación el jueves después de que ambas partes llegaran a un acuerdo. La orden de la canciller I’Ashea L. Myles resuelve esa solicitud sin perjuicio, lo que significa que puede volver a presentarse.

Nozell, quien dirige She’s Alive, una entidad fundada para administrar y proteger el patrimonio de Parton, había obtenido en septiembre una orden de restricción temporal contra Bryan Seaver y su empresa de seguridad, Squadron Augmented Protection Services.

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En la demanda en la que se solicitaba la orden de restricción temporal se afirmaba que Seaver había amenazado con recurrir a la violencia y con destruir el legado y el imperio empresarial de Parton. Nozell quería convertir la orden en una medida cautelar permanente contra Seaver. Estaba previsto que ambas partes presentaran públicamente sus argumentos el martes.

Los abogados de Seaver afirmaron en un comunicado el lunes que él “se preocupa profundamente por su tía Dolly, su música, su familia y el legado que ella dejó”.

“Ha dedicado su vida a proteger a su tía mientras ella vivía y sigue comprometido con Dolly y su familia”, decía el comunicado. “El Sr. Seaver está agradecido de poder dejar atrás este malentendido para que toda la familia pueda seguir llorando su pérdida en paz y garantizar que la brillante luz del legado de Dolly permanezca completamente intacta”.

El despido pone fin de manera repentina y discreta a una grave división en el círculo íntimo de la querida superestrella del country, que comenzó mientras ella padecía cáncer y salió a la luz pública en las semanas posteriores a su fallecimiento el 25 de agosto.

Ni las partes ni los documentos judiciales han revelado nada sobre el motivo por el que se retiró la demanda, aunque en un escrito judicial se indicó que las partes habían llegado a un acuerdo.

Se enviaron correos electrónicos a los abogados de Nozell y She’s Alive solicitando detalles y comentarios.

Seaver, a quien Parton había elegido personalmente para anunciar su fallecimiento, afirmó en los documentos presentados ante el tribunal que consideraba a Nozell un amigo cercano y aliado antes de la orden de protección, y señaló que los mensajes de texto que Nozell citó como evidencia de sus amenazas eran una “conversación privada entre dos amigos que se sentían frustrados, estaban de luto y discutían una estrategia”.

Parton fue una cantante, compositora, filántropa e ícono de la música country muy querida por todos, quien pasó de vivir en una cabaña de madera en las montañas de Tennessee a alcanzar un estrellato que abarcó varias generaciones con canciones como “Jolene”, “Coat of Many Colors”, “9 to 5” y “I Will Always Love You”. También dejó tras de sí un imperio empresarial, en gran parte con sede en su ciudad natal, que daba empleo a muchos de sus amigos cercanos y familiares.