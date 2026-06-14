Los neoyorquinos, que aún no se habían cansado de celebrar tras el título de los Knicks, encontraron el domingo un nuevo motivo para festejar, cuando el Desfile Nacional del Día de Puerto Rico recorrió Manhattan al son de una música trepidante y envuelta en colores vivos.

Decenas de miles de espectadores se congregaron en la Quinta Avenida bajo un cielo soleado para ver a los participantes ataviados con los colores rojo, blanco y azul. Entre los homenajeados de este año se encontraban el rapero y cantante Daddy Yankee, que ejerció de gran mariscal, y el actor Anthony Ramos, que formó parte del reparto original de Broadway de «Hamilton».

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El alcalde Zohran Mamdani fue recibido con vítores mientras sostenía una pequeña bandera de Puerto Rico y lucía una camiseta de los Knicks sobre una camisa y una corbata.

El evento, que se presenta como la mayor celebración cultural de Estados Unidos, rinde homenaje a las contribuciones de los puertorriqueños tanto en su isla natal como en todo el país y el mundo. Es una tradición que se celebra en junio en la ciudad desde finales de la década de 1950.

La congresista estadounidense Nydia Velázquez y el músico de jazz Charlie Sepúlveda recibieron premios en reconocimiento a toda una vida de logros.

El desfile recorría la Quinta Avenida de Manhattan, desde la calle 44 hasta la 79, a lo largo de 35 manzanas.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.