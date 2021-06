Desfile Puertorriqueño se asocia con Festival Tribeca para presentar filmes Proyectarán: “Cucarachita Martina’s Musical Adventure”, “Takeover”, “Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go For It”, “Perfume de Gardenias” y “Landfall”.

Presentado por PUBLICIDAD Nueva York. El comité organizador del Desfile Nacional Puertorriqueño informó este miércoles su colaboración con el Festival de Cine de Tribeca para presentar películas que celebran las contribuciones de esta comunidad y la huella que ha dejado en Nueva York, y que incluye además el estreno en esta ciudad del documental sobre la premiada actriz Rita Moreno. Los filmes que celebran las historias, el arte y la cultura de los boricuas se proyectarán el 13 de junio, día en que se celebrará el desfile, que por segundo año consecutivo será virtual debido a las restricciones por la pandemia, informó el comité organizador en un comunicado. PUBLICIDAD “Estamos encantados con esta colaboración porque estas son dos celebraciones icónicas de Nueva York que destacan las películas e historias puertorriqueñas en un escenario global como es el Festival de Cine de Tribeca”, dijo Louis Maldonado, presidente de la junta directiva del Desfile. Las películas se proyectarán en El Bronx y Queens como parte del programa “Borough-to-Borough” de Tribeca y explorarán temas de resiliencia comunitaria, activismo social y adopción de un sentido de propósito y realización creativa impulsados por el arte, sin importar qué etapa de la vida, de acuerdo con el comunicado. La junta informó que la lista incluye el cortometraje animado “Cucarachita Martina’s Musical Adventure”, dirigido, animado y editado por Waldo Cabrera, y producido por el Centro de Estudios Puertorriqueños, en el Hunter College. El filme está inspirado en el primer libro ilustrado de Pura Beltré, publicado en 1932, “Pérez y Martina: A Puertorican Tale”. Beltré fue la primera bibliotecaria boricua de la ciudad de Nueva York y además fue escritora, coleccionista de cuentos populares y titiritera. El público tendrá además oportunidad de ver en su estreno mundial el cortometraje “Takeover”, dirigido por Emma Francis-Snyder, que además escribió el guion junto con Francisco Bello. El filme está basado en un hecho de 1970 cuando un grupo de jóvenes activistas puertorriqueños se hizo cargo de un decrépito hospital en esta ciudad, en una batalla por sus vidas, su comunidad y la atención médica para todos. También el documental “Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go For It”, dirigido por Mariem Pérez Riera, que lo produjo junto con Brent Miller. PUBLICIDAD En su estreno en Nueva York, el largometraje gira en torno a la conocida estrella de cine y activista por los derechos de las mujeres Rita Moreno, quien comparte los desafíos de ser latina en Hollywood y los triunfos de su increíble carrera de 70 años. Estrenado en el último festival Sundance, el largometraje muestra a la actriz nacida en Puerto Rico hablando con franqueza sobre su infelicidad durante el largo matrimonio con Leonard Gordon o los abusos sexuales que sufrió por parte de grandes productores de Hollywood. La lista incluye además “Perfume de Gardenias”, de Macha Colón, una producción Puerto Rico-Colombia que tendrá su estreno mundial el 13 de junio y que gira en torno a un grupo de ancianas que reclutan a otra anciana para planificar y crear funerales personalizados. El huracán María que devastó Puerto Rico en 2017 estará presente en “Landfall”, de Cecilia Aldarondo, que reconstruye un mundo en ruinas al borde de la transformación. La celebración del Desfile Nacional de Puertorriqueño se transmitirá en el canal 7 de la cadena ABC de 12:00 a 2:00 de la tarde del 13 de junio.