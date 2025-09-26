Nueva York. Un agente de inmigración que ayer empujó y tiró al suelo a una mujer en un edificio federal de Nueva York ha sido despedido después de que las imágenes se hicieran virales, según informó este viernes el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, en inglés).

El incidente tuvo lugar en el número 26 de la Federal Plaza, un edificio que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) usa como centro de detención y que ha sido denunciado por sus pésimas condiciones.

PUBLICIDAD

En un vídeo que circuló este jueves en redes sociales, se ve cómo un agente vestido de civil lanza violentamente al suelo a una mujer que, llorando, le rogaba en español que no detuviera a su marido.

En las imágenes se escucha cómo el oficial le dice en español “adiós” repetidas veces.

“La conducta del agente es inaceptable y está por debajo del nivel de los hombres y mujeres que trabajan para ICE”, apuntó la secretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin, en un comunicado enviado a la prensa.

McLaughlin aseguró que las fuerzas de seguridad de ICE se ajustan a los estándares “más profesionales” y que el agente que aparece en el vídeo ha sido “relegado de sus funciones”.

La mujer contó ayer a la prensa que ella y su familia emigraron desde Ecuador hasta Estados Unidos el año pasado.

Además, la organización LatinoJustice indicó hoy en un comunicado que tuvo que ser trasladada al hospital debido a las heridas que le causó el altercado.

“Esta crueldad es indefendible. Las familias migrantes merecen dignidad, respeto y debido proceso, no brutalidad en los mismos pasillos de la corte de inmigración donde buscan justicia”, denunció Rex Chen, abogado supervisor de Derechos de los Inmigrantes en la organización.

En los últimos meses, el edificio ha sido escenario de detenciones a inmigrantes por parte de agentes de ICE vestidos de civiles o enmascarados que después los trasladan a un centro de detención en su interior.

La semana pasada, un juez de Nueva York pidió a la Administración del presidente, Donald Trump, que mejore las condiciones del centro y le prohibió mantener a los detenidos en espacios de menos de 50 pies cuadrados (4.6 metros cuadrados).

Justo esa semana, más de una decena de cargos electos de Nueva York -entre ellos el contralor de la ciudad, Brand Lander, y los legisladores estatales Julia Salazar y Gustavo Rivera- fueron arrestados en una protesta dentro y fuera del edificio.

Esta no era la primera vez que varios cargos oficiales son detenidos por desobediencia civil mientras protestan en estas instalaciones y posteriormente son liberados.