Washington. La Casa Blanca despidió a tres funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional (NSC, en inglés), oficina de asuntos militares y de exteriores de la Casa Blanca que se encuentra en el origen del caso llamado ‘Signalgate’, en el que miembros del Gabinete compartieron información sobre una ofensiva en Yemen en una App de mensajería, según reportaron medios locales.

Según detalló la cadena CNN, citando fuentes anónimas cercanas al asunto, los tres trabajadores despedidos son Brian Walsh, un director de inteligencia, Thomas Boodry, un director senior de asuntos legislativos, y David Feith, un director senior que supervisa tecnología y seguridad nacional.

El NSC es un órgano dependiente de la oficina presidencial estadounidense que cumple un rol de asesoramiento y se encarga de la coordinación estratégica de asuntos de política exterior y seguridad nacional, con el consejero de Seguridad Nacional al frente, un cargo para el que Donald Trump designó tras su victoria electoral al exmilitar y excongresista por Florida Mike Waltz.

En declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, Trump reconoció que se ha despedido a “algunos” miembros del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

“Siempre estamos prescindiendo de personas, personas que no nos gustan o que creemos que no pueden hacer el trabajo, o personas que puedan tener lealtades hacia alguien más”, afirmó Trump, quien, sin embargo, no concretó cuántas personas fueron despedidas.

Los ceses llegan después del vergonzante caso ‘Signalgate’, cuya exposición pública es responsabilidad de Waltz, ya que fue él que invitó, aparentemente por error, al editor jefe de la Revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, a una sala de chat que había creado su asesor adjunto, Alex Wong.

En esa sala de chat, creada en la aplicación Signal, Goldberg pasó desapercibido durante cuatro días en los que miembros del Gabinete Trump compartieron información sensible sobre un ataque en Yemen.

Tal y como publicó Goldberg, en el chat el secretario de Defensa, Pete Hegseth, acabó revelando información sensible, incluyendo objetivos, activos militares desplegados y, con dos horas de antelación, el cronograma del ataque sobre rebeldes hutíes en Yemen.

Tras conocerse el episodio, el más embarazoso para el segundo Gobierno de Trump hasta la fecha, el propio Waltz asumió la responsabilidad por haber invitado a Goldberg, aunque el presidente aseguró que lo mantendría en su puesto.

De acuerdo con CNN y otros medios que hablan de los despidos, la decisión de llevar a cabo los tres ceses en el NSC se habría producido después de que Trump se reuniera con la activista de extrema derecha Laura Loomer.

Loomer, conocida por dar alas a la teoría de la conspiración sobre los atentados del 11 de septiembre de 2001 y por tener cierta influencia sobre el presidente estadounidense, habría instado al neoyorquino a deshacerse de varios miembros del NSC a raíz del ‘Signalgate’.

Según apunta a su vez la CNN, el principal asesor adjunto de Seguridad Nacional, Alex Wong, que fue el que creó el chat, podría también ser despedido hoy mismo, ya que la activista lo habría señalado directamente.

Aunque ni la Casa Blanca ni los medios han confirmado que exista una relación directa entre los despidos y la filtración, Axios, uno de los portales que ha confirmado la noticia, ha señalado que los ya exempleados del NSC habían sido etiquetados como ‘anti-neocon’ (abreviatura en inglés de ‘neoconservadores’).