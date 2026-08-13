El redactor jefe de Forbes dejó su cargo el mes pasado y, según se ha informado, fue despedido por haber aceptado 6 millones de dólares del fundador de una empresa que mantiene relaciones comerciales con la revista.

El New York Times informó esta semana de que Randall Lane recibió un pago de RJ Shook, cuya empresa, Shook Research, colaboraba con Forbes desde 2016 para publicar clasificaciones de asesores patrimoniales. El pago se realizó después de que Shook vendiera una participación mayoritaria de la empresa a una firma de capital riesgo hace un año.

Un correo electrónico interno con fecha del 23 de julio, al que ha tenido acceso The Associated Press, confirmó que Lane, que había sido editor y director de contenidos, ya no trabajaba para la empresa. El correo no ofrecía más detalles sobre su salida. Lane había trabajado para Forbes durante casi 16 años y ocupaba el cargo de redactor jefe desde 2017.

PUBLICIDAD

Una persona que trabaja en Forbes y que habló bajo condición de anonimato debido a lo delicado del asunto declaró a la AP que el personal descubrió los motivos aparentes del despido al leer el artículo del Times. En un correo electrónico posterior enviado esta semana, la empresa indicó que no podía hacer más comentarios al respecto.

Un antiguo redactor afirma que «cometió un error»

El periódico «The Times» citó a una persona cercana a Lane, quien afirmó que este consideraba el pago como un regalo a cambio del asesoramiento que había prestado a Shook a lo largo de los años.

«“He cometido un error y asumo toda la responsabilidad”, declaró el Sr. Lane en un comunicado a The Times. «Debería haber informado del regalo y no haberlo hecho fue un grave error de juicio. Lo lamento profundamente y, por ello, he perdido el trabajo y al equipo que tanto quiero»».

Ni Lane ni ningún portavoz de Forbes respondieron a las solicitudes de comentarios.

No está claro por qué Shook pagó a Lane. Pero, al parecer, la empresa y Forbes mantenían una estrecha relación. En su página web, por ejemplo, Shook Research recoge 12 clasificaciones de asesores patrimoniales y equipos de gestión en colaboración con Forbes.

Tampoco queda claro por qué Lane pensó que revelar el pago habría resuelto los problemas éticos que pudiera haber planteado. Las redacciones tradicionales suelen prohibir a los periodistas aceptar pagos de fuentes o socios comerciales para evitar conflictos de intereses —o incluso la apariencia de conflicto—.

La declaración de valores y normas editoriales de Forbes establece que la empresa «prohíbe a todos los miembros de su plantilla y colaboradores aceptar compensaciones, privilegios o favores de cualquier tipo por parte de personas, empresas o grupos que aparezcan en sus reportajes».

PUBLICIDAD

«Debe evitarse cualquier conflicto de intereses, ya sea real o aparente, así como cualquier tipo de relación (financiera, profesional, judicial, personal o de cualquier otra índole), y/o debe comunicarse al director editorial correspondiente. Si se aprueba, debe revelarse explícitamente en el artículo a los lectores para mantener su confianza», reza el texto. «Cualquier intento de eludir o incumplimiento de estas responsabilidades solemnes constituye una infracción grave y estará sujeto a revisión y a medidas disciplinarias inmediatas».

La confianza del público en los medios de comunicación está disminuyendo

El reportaje de The Times se publica en un momento en el que la confianza del público en los medios de comunicación se encuentra en un punto bajo. La mayoría de los estadounidenses —el 57 %— afirmaron tener poca confianza en que los periodistas actúen en beneficio del público, según un análisis del Pew Research Center publicado en febrero.

Forbes se fundó en 1917 y se convirtió en una influyente revista quincenal dedicada al mundo empresarial estadounidense, que ha contado en sus portadas con figuras tan destacadas como Steve Jobs y Warren Buffett.

Al parecer, Lane era consciente de los problemas de confianza que existen en el sector periodístico. En 2024, publicó una columna titulada «Cómo Forbes ofrece un periodismo en el que se puede confiar».

«Thomas Jefferson dijo en una famosa frase que tenemos el gobierno que nos merecemos», escribió. «Eso también se aplica a nuestros medios de comunicación».

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.