( The Associated Press )

Un guardia de la torre de una prisión en Pensilvania, fue despedido después de que un asesino se escapó mientras prestaba vigilancia, sin que se percatara de la fuga, dijeron las autoridades el viernes.

Mientras, la búsqueda de Danelo Cavalcante que se ha extendido por nueve días, se concentra en los suburbios del sureste de Filadelfia, tierras de cultivo y un gran jardín botánico.

La noticia del despido se produjo cuando las filas de los buscadores crecieron durante la noche, centrándose en la zona de Longwood Gardens, donde el fugitivo ha sido visto antes.

Cavalcante, de 34 años, se fugó el 31 de agosto mientras esperaba su traslado a una prisión estatal tras ser condenado a cadena perpetua por apuñalar a muerte a su ex novia en 2021. Los fiscales dicen que quería evitar que ella dijera a la policía que lo buscan por un asesinato en su país natal, Brasil.

PUBLICIDAD

Las autoridades han descrito a Cavalcante como extremadamente peligroso. Con la búsqueda en su segunda semana, los nerviosos residentes permanecen alerta ante cualquier señal del fugitivo. La policía cree que Cavalcante ha sido visto nueve veces desde su fuga, la última el jueves por la noche, y ha conseguido hacerse con ropa y otros suministros.

El guardia de la prisión del condado de Chester fue despedido el jueves después de 18 años como funcionario de prisiones, dijo la portavoz del condado Michelle Bjork. Estaba de servicio en la torre de vigilancia cuando Cavalcante escaló un muro, trepó por encima de la filosa serpentina de alambre, corrió por un tejado y saltó al suelo.

La fuga de Cavalcante pasó desapercibida durante más de una hora hasta que los guardias hicieron recuento. El guardia, que fue suspendido por motivos administrativos tras la fuga, también llevaba encima su teléfono móvil personal en ese momento, lo que supone una violación del protocolo de la cárcel, según Bjork.

La portavoz dijo desconocer el motivo concreto del despido y no pudo dar más detalles sobre lo que estaba haciendo el guardia cuando se fugó Cavalcante.

Funcionarios del condado han dicho que el guardia de la torre de vigilancia debería haber visto a Cavalcante tratando de escapar, pero aparentemente no lo hizo, y no han explicado por qué no vio o detuvo a Cavalcante, incluyendo si estaba con su teléfono móvil y distraído.

Cavalcante ha eludido a cientos de agentes de las fuerzas del orden, incluidos perros rastreadores, equipos tácticos completamente equipados para el combate y policías a caballo y en helicóptero al suroeste de Filadelfia.

PUBLICIDAD

El viernes, el número de participantes de la búsqueda aumentó hasta alcanzar los 400, según informó a la prensa el teniente coronel George Bivens, de la Policía Estatal de Pensilvania, en un puesto de mando.

Longwood Gardens fue cerrado indefinidamente tras conocerse que Cavalcante pudo haber sido visto de nuevo en la propiedad. A las personas que permanecieron allí durante la noche del jueves se les pidió que se refugiaran en el lugar mientras los agentes registraban parte del jardín.

El jardín botánico, de casi 80 hectáreas, suele estar abierto al público, con senderos que serpentean por jardines, un teatro al aire libre, estanques, fuentes y praderas, y estructuras que incluyen jardines interiores, casas en los árboles y un restaurante.

El jueves por la noche se produjo un posible avistamiento de Cavalcante que estaba siendo investigado, según informó la policía estatal, pero no se revelaron más detalles. Esto ocurrió horas después de que otra persona dijera haber visto a Cavalcante en otra zona del vasto jardín botánico. El lunes por la noche, una cámara de vigilancia de un sendero lo grabó caminando por sus terrenos.

Se ofreció una recompensa de 20,000 dólares por información que conduzca a su captura.

La fuga y la búsqueda ha atraído la atención internacional y se ha convertido en una noticia importante en Brasil. El principal periódico de Río de Janeiro publicó el miércoles un extenso reportaje sobre el acontecimiento.