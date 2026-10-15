Un destacado propietario de un almacén murió junto con otras cinco personas cuando la avioneta de su propiedad se estrelló en Wisconsin después de que se acumulara hielo en las alas durante una tormenta eléctrica.

El presidente de la Comisión del Aeropuerto de Menomonie, Daniel Johnson, manifestó en una reunión pública la noche del miércoles que el piloto Ron Riek, quien volaba regularmente desde su aeropuerto, murió en el accidente. Las autoridades aún no han dado a conocer los nombres de las otras cinco personas fallecidas.

“Era un buen hombre. Un piloto con muchísima experiencia, y esto fue sencillamente una tragedia”, expresó Johnson sobre el amigo al que conocía desde hacía décadas, según la estación de televisión de Minneapolis KSTP.

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Riek tenía licencia de piloto de transporte, según registros de la Administración Federal de Aviación, lo que indica que contaba con al menos 1,500 horas de experiencia de vuelo y las habilidades necesarias para ser capitán de una aerolínea.

Johnson dijo a The Associated Press que Riek tenía mucha experiencia usando instrumentos para volar.

“Era un participante entusiasta y comprometido en las actividades del aeropuerto, un miembro popular e importante de nuestra pequeña comunidad aeronáutica, y un piloto muy activo”, declaró Johnson. Riek construyó la exitosa empresa logística Woodville Warehousing and Distributing después de varios años como camionero. Su perfil en el sitio web de la empresa habla de su amor por volar y de cómo usaba su avioneta para visitar a sus clientes.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte encabeza la investigación. Sus expertos examinarán el historial de accidentes relacionados con la formación de hielo en avionetas Piper PA-46 Malibu como la que era propiedad de Riek y que estaba registrada en su dirección. La agencia realizó un estudio de seguridad sobre siete accidentes de Piper entre 1989 y 1991.

Johnson señaló que “la aeronave tiene reputación de no comportarse bien en tormentas eléctricas”.

Este último accidente está golpeando con fuerza a la comunidad aeronáutica de los alrededores de Menomonie porque apenas el año pasado cuatro personas murieron en otro accidente aéreo. Después, Riek ayudó a organizar una recaudación de fondos para reunir dinero para los tres hijos pequeños de una pareja que murió.

“Son dos accidentes mortales en 18 meses. Hemos perdido a muchos amigos”, declaró Johnson. “Esto deja un vacío en la comunidad aeronáutica”.

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Según la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, el piloto del accidente de esta semana le informó a un controlador de tráfico aéreo sobre la formación de hielo en las alas de la aeronave mientras volaba a 7,315 metros (24,000 pies) y solicitó permiso para descender. El hielo es un peligro importante para la aviación, porque incluso una capa delgada de hielo puede dificultar que un avión se mantenga en el aire.

El control de tráfico aéreo autorizó el descenso, y la aeronave inició un giro descendente hacia la derecha cuya tasa aumentó bruscamente hasta que se perdieron las comunicaciones y el seguimiento de datos poco antes de las 10 de la noche del martes. La avioneta monomotor de seis asientos viajaba de Kenosha a Menomonie cuando se estrelló en una zona boscosa cerca del Parque Estatal Mirror Lake, no lejos del popular destino turístico de Wisconsin Dells. Nadie en tierra resultó herido.

Wisconsin Dells se promociona como la “Capital Mundial de los Parques Acuáticos” debido a su alta concentración de parques acuáticos. La zona atrajo a más de 5 millones de visitantes en 2025, según funcionarios estatales de turismo.