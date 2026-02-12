Un miembro de la Comisión Federal de Libertad Religiosa ha sido destituido tras una audiencia celebrada esta semana en la que se produjeron tensos intercambios sobre la definición de antisemitismo.

La miembro destituida, Carrie Prejean Boller, había defendido a la destacada comentarista Candace Owens, que comparte habitualmente teorías conspirativas antisemitas.

Prejean Boller, modelo reconvertida en activista conservadora, negó que Owens hubiera dicho nunca nada antisemita, citó un versículo de la Biblia que atribuía la muerte de Jesús a los judíos y rebatió la idea de que algunas personas enmascaran el antisemitismo en sus críticas a Israel.

“Ningún miembro de la comisión tiene derecho a secuestrar una audiencia para su propia agenda personal y política sobre ningún tema”, declaró el miércoles en un comunicado Dan Patrick, vicegobernador de Texas y presidente de la comisión. “Esto es claramente, sin lugar a dudas, lo que ocurrió el lunes en nuestra audiencia sobre el antisemitismo en Estados Unidos. Esta fue mi decisión”.

Prejean Boller desafió la autoridad de Patrick para destituirla, diciendo que solo el presidente Donald Trump tiene ese poder. En un post en la red social X, dijo que las acciones de Patrick “reflejan una agenda política sionista”.

La audiencia tuvo lugar mientras la comisión, creada por Trump el año pasado, es objeto esta semana de una nueva demanda federal por parte de grupos religiosos progresistas. La demanda afirma que el panel no representa la diversidad de puntos de vista y religiones y está formado casi en su totalidad por miembros cristianos conservadores.

La destitución de Prejean Boller se produjo en medio de un debate más amplio y cada vez más polémico sobre si la derecha debe dar tribuna a comentaristas que defienden opiniones antisemitas.

Fue la continuación de una audiencia celebrada el lunes en Washington centrada en el antisemitismo. En ella intervinieron numerosos testigos, entre ellos testimonios de primera mano de estudiantes y otras personas que afirmaron que las universidades no protegieron a los estudiantes judíos en medio de las protestas propalestinas durante la guerra entre Israel y Hamás en Gaza.

Prejean Boller mantuvo un agudo intercambio de opiniones con los testigos durante la audiencia. Seth Dillon, director general del sitio satírico conservador The Babylon Bee, que habitualmente ridiculiza a los progresistas, estaba allí para testificar que los conservadores tienen que hacer frente a un creciente movimiento antisemita en la derecha.

Prejean Boller le cuestionó si las críticas a Israel debían considerarse antisemitas. Dillon dijo que no, pero que el contexto importa. Hay “personas que intentan ocultar su antisemitismo bajo el pretexto de criticar simplemente a Israel”, dijo.

Prejean Boller también cuestionó que se presionara a las redes sociales para que prohibieran las citas de un versículo de la Biblia que atribuye la muerte de Jesús a los judíos. Y rebatió las críticas de Dillon a Owens, afirmando que nunca le había oído decir nada antisemita.

“Deberías buscar más declaraciones suyas”, dijo Dillon, citando cosas como que Owens dijo que sus críticos eran “de la sinagoga de Satán”.

Prejean Boller, Miss California 2009, suscitó críticas durante el concurso Miss USA de ese mismo año cuando dijo que creía que el matrimonio sólo debía ser entre un hombre y una mujer. En los años siguientes se volvió políticamente activa, apoyando las candidaturas presidenciales de Trump y criticando cosas como las restricciones del COVID-19.

La audiencia fue la última de varias celebradas por la comisión, que ha contado con testimonios que acusan a la administración del expresidente Joe Biden de reprimir supuestamente la libertad religiosa de diferentes maneras. La comisión se prepara para entregar un informe a Trump esta primavera.

También esta semana, varios grupos religiosos presentaron una demanda ante el Tribunal de Distrito de Nueva York, impugnando la composición de la comisión.

La demanda fue presentada por la progresista Alianza Interreligiosa, así como por organizaciones musulmanas, hindúes y sijs.

Argumentó que la Ley de Comités Consultivos Federales de 1972 exige que todos los comités consultivos estén equilibrados entre puntos de vista opuestos.

La demanda afirma que los comisionados, “formados casi exclusivamente por cristianos y un rabino judío ortodoxo, representan la estrecha perspectiva de que Estados Unidos se fundó como una nación “judeocristiana” y debe guiarse por los principios bíblicos”.

Dijo que esto excluye a las personas de otras confesiones y sin religión, así como a las de tradición judeocristiana que “están comprometidas con la libertad religiosa y el pluralismo, y rechazan el nacionalismo cristiano”.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.