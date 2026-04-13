Un condado de Minnesota está investigando la detención de un hombre de origen hmong por parte de agentes federales, que fue grabada en vídeo, como un posible caso de secuestro, robo y detención ilegal, según anunciaron el lunes las autoridades.

El fiscal del condado de Ramsey, John Choi, y el sheriff Bob Fletcher dijeron en rueda de prensa que están recabando información del Departamento de Seguridad Nacional que necesitan para su investigación sobre la detención de ChongLy “Scott” Thao, de 56 años, el 18 de enero. El condado de Ramsey incluye la capital del estado, St. Paul.

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas abrieron a punta de pistola la puerta de la casa de Thao en St. Paul -sin orden judicial, según han podido determinar Choi y Fletcher- y luego lo sacaron al exterior en ropa interior y con una manta bajo cero.

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“Hay muchos hechos que aún desconocemos, pero hay uno que sí sabemos. Y es que el Sr. Thao es y ha sido ciudadano estadounidense. Eso no se discute”, dijo Fletcher. “No hay disputa sobre que fue sacado de su casa, sacado a la fuerza de su casa y conducido por ahí”.

El sheriff continuó: “¿Es eso buena aplicación de la ley, sacar a un ciudadano americano de su casa y conducirlo sin rumbo, tratando de determinar lo que puede decirles?”.

El DHS, que supervisa el ICE, se ha negado hasta ahora a cooperar con el condado de Ramsey, o con otras investigaciones estatales y locales sobre los asesinatos por parte de agentes federales de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis durante la represión de la inmigración de la administración Trump.

“El ICE no ‘secuestra’ a la gente”, dijo la agencia en un comunicado en el que calificó el anuncio del condado de Ramsey de “nada más que un truco político para demonizar a las fuerzas del orden del ICE”.

Choi dijo que están tratando de determinar si se cometió algún delito que podrían procesar bajo la ley estatal o federal. También dijo que la policía de St. Paul estaba investigando otro caso relacionado con la represión de la inmigración de posibles violaciones, pero se negó a proporcionar detalles.

“No se trata de ningún tipo de agenda predeterminada, salvo buscar la verdad e investigar los hechos”, dijo Choi.

Los agentes que detuvieron a Thao acabaron dándose cuenta de que era ciudadano estadounidense desde hacía mucho tiempo y no tenía antecedentes penales, dijo Thao en una entrevista con The Associated Press en enero. Lo devolvieron a su casa al cabo de un par de horas.

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Más tarde, Seguridad Nacional declaró que los agentes del ICE habían estado buscando a dos delincuentes sexuales convictos. Pero Thao dijo a la AP que nunca había visto a los dos hombres y que no vivían con él. El Departamento Correccional de Minnesota declaró posteriormente que uno de los dos hombres buscados seguía en prisión.

El comunicado del ICE no abordaba la petición de pruebas del condado, pero afirmaba que los investigadores “concluyeron que los objetivos depredadores sexuales tenían vínculos con la propiedad”, algo que Thao y su familia negaron.

Los vídeos captaron la escena, en la que había gente tocando silbatos y bocinas, y vecinos gritando a más de una docena de agentes armados que dejaron en paz a la familia de Thao.

Thao declinó hacer comentarios sobre el anuncio del lunes.

El director de la división de juicios de la Oficina del Fiscal del Condado, Hao Nguyen, dijo que escribieron al DHS, al ICE y a los fiscales federales locales el 20 de marzo esbozando las pruebas que buscan.

“Sabemos que hay informes, es imposible que no los haya”, dijo Nguyen. “También queremos saber quién trabajaba ese día, quién trabajaba ese mes. ¿Dónde se presentaron? ¿A quién informaban? También queremos saber qué grabaciones puede haber por ahí en términos de grabaciones digitales, entrevistas a testigos, grabaciones de vídeo.”

Fijaron el 30 de abril como fecha límite, tras la cual podrían demandar o convocar un gran jurado, dijo Choi.

El estado y el fiscal jefe del vecino condado de Hennepin, que incluye Minneapolis, demandaron a la administración Trump el mes pasado para obtener acceso a las pruebas que dicen que necesitan para investigar de forma independiente tres tiroteos de agentes federales en Minneapolis, incluidos los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti. Ocurrió durante la llegada de unos 3,000 agentes federales a Minnesota.

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Choi instó a los ciudadanos que pudieran tener pruebas sobre el caso de Thao u otras posibles infracciones a que las presentaran. Minnesota y el condado de Hennepin han hecho llamamientos similares.

La administración Trump ha sugerido que los funcionarios de Minnesota carezcan de jurisdicción para investigar las acciones policiales federales. Pero Fletcher dijo que cree que lo hacen.

“No existe la inmunidad absoluta para los agentes federales”, dijo el sheriff. “Existe inmunidad cualificada para todos los agentes de la ley en un montón de capacidades diferentes. Pero confiscar a una persona fuera de su casa que es un ciudadano estadounidense, no son inmunes a eso.”

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.