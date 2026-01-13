La diáspora venezolana en Estados Unidos denunció este martes “maniobras de simulación o engaño” del Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, al considerar que las liberaciones de presos políticos han sido “simbólicas” hasta ahora y persiste la persecución.

La Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (Amavex), que agrupa a venezolanos en Florida, condenó en un pronunciamiento “cualquier intento del régimen venezolano de proyectar una falsa imagen de pacificación ante la comunidad internacional”.

“No aceptamos liberaciones selectivas o simbólicas mientras el paradero y la integridad de cientos de personas continúan en riesgo. La justicia no es negociable ni fragmentable. Los derechos humanos no se administran como concesiones políticas”, expresó la organización ciudadana.

PUBLICIDAD

Su posicionamiento se suma al de los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, quienes este martes denunciaron que “la liberación masiva de presos” anunciada por el régimen venezolano hace cinco días “no se está llevando a cabo en los términos anunciados”.

La portavocía oficial de los dos políticos venezolanos exiliados señaló en un comunicado que “la cifra de 116 excarcelados, difundida por el régimen el lunes 12 de enero, no se corresponde con la realidad”, pues “las organizaciones de derechos humanos solo han podido verificar la de 56 personas” hasta ahora.

Ciudadanos y opositores han cuestionado el anuncio del jueves pasado de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la mandataria encargada, de un “número importante” de excarcelaciones tras la operación militar estadounidense que el 3 de enero derivó en la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

Amavex agregó que “sigue siendo una realidad inaceptable” la existencia de presos políticos, centros de detención clandestinos, desapariciones forzadas y censura estructural en Venezuela, donde “persisten la persecución política, la detención arbitraria, la tortura y el silenciamiento de la disidencia”.

La asociación pidió una prueba de vida y liberación total de los presos políticos, el restablecimiento pleno de la libertad de expresión y el desmantelamiento verificable de los centros de tortura con un “ingreso inmediato del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y “de los mecanismos de investigación” de la ONU.

Esto se suma a un posicionamiento de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), que este sábado acusó a Delcy Rodríguez de un “intento evidente de burlarse de Estados Unidos y de la comunidad internacional” porque la liberación de los presos políticos ha sido parcial.