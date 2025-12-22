Las autoridades de Dinamarca y Groenlandia insistieron el lunes en que Estados Unidos no tomará el control de Groenlandia y exigieron respeto por su integridad territorial después de que el presidente Donald Trump anunciara el nombramiento de un enviado especial a Groenlandia.

El anuncio de Trump el domingo de que el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, sería el enviado especial de Estados Unidos provocó un nuevo estallido de tensiones sobre el interés de Washington en el vasto territorio semiautónomo de Dinamarca, un aliado de la OTAN. El ministro danés de Exteriores dijo en comentarios a las emisoras danesas que planea convocar al embajador de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

“Lo hemos dicho antes. Ahora, lo decimos de nuevo. Las fronteras nacionales y la soberanía de los estados están arraigadas en el derecho internacional”, dijeron en un comunicado conjunto la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y su homólogo groenlandés, Jens-Frederik Nielsen. “Son principios fundamentales. No se puede anexionar otro país. Ni siquiera con un argumento sobre seguridad internacional”.

“Groenlandia pertenece a los groenlandeses y Estados Unidos no tomará el control de Groenlandia”, añadieron en el comunicado, enviado por la oficina de Frederiksen. “Esperamos respeto por nuestra integridad territorial conjunta”.

Trump reiteró durante su transición presidencial y los primeros meses de su segundo mandato que quería extender la jurisdicción estadounidense a Groenlandia, un vasto territorio semiautónomo danés, y no ha descartado el uso de la fuerza militar para tomar el control de la isla ártica, rica en minerales y con una ubicación estratégica. El vicepresidente, JD Vance, visitó en marzo una remota base militar estadounidense en Groenlandia y acusó a Dinamarca de no invertir lo suficiente allí.

El tema había ido saliendo de los titulares, pero en agosto, funcionarios daneses convocaron al embajador de Estados Unidos tras un reporte sobre que al menos tres personas con conexiones con Trump habían llevado a cabo operaciones de influencia encubierta en Groenlandia. Dinamarca es miembro de la OTAN y aliado de Estados Unidos.

Trump anunció el domingo el nombramiento del gobernador de Luisiana, Jeff Landry, como enviado especial a Groenlandia. Dijo que “Jeff entiende lo esencial que es Groenlandia para nuestra Seguridad Nacional y promoverá firmemente los Intereses de nuestro País para la Seguridad, la Protección y la Supervivencia de nuestros Aliados, y de hecho, del Mundo”.

PUBLICIDAD

Landry escribió en una publicación en X que “es un honor servirles en esta posición voluntaria para hacer de Groenlandia una parte de Estados Unidos”.

El ministro danés de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, dijo en un breve comunicado que “el nombramiento confirma el continuo interés estadounidense en Groenlandia”.

“Sin embargo, insistimos en que todos, incluidos los Estados Unidos, deben mostrar respeto por la integridad territorial del Reino de Dinamarca”, agregó.

Las emisoras danesas TV2 y DR informaron que en comentarios desde las Islas Feroe más tarde el lunes, Løkke Rasmussen dijo que convocará al embajador de Estados Unidos en Copenhague, Kenneth Howery, para una reunión en el ministerio.

Antes de emitir el comunicado conjunto con Frederiksen, Nielsen escribió en Facebook que Dinamarca se había despertado otra vez con un nuevo anuncio del presidente de Estados Unidos, pero que “no cambia nada para nosotros en casa”.

A principios de este mes, el Servicio de Inteligencia de Defensa de Dinamarca dijo en un informe anual que Estados Unidos está utilizando su poder económico para “imponer su voluntad” y amenazar con la fuerza militar tanto a amigos como a enemigos.

Dinamarca es miembro de la Unión Europea, así como de la OTAN.

Anouar El Anouni, portavoz de la Comisión Europea el ejecutivo de la UE, dijo el lunes a los periodistas en Bruselas que no le correspondía comentar sobre las decisiones de Estados Unidos. Pero subrayó la posición del bloque de que “preservar la integridad territorial del Reino de Dinamarca, su soberanía y la inviolabilidad de sus fronteras es esencial para la Unión Europea”.