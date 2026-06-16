Un adolescente de 17 años fue arrestado y enfrenta cargos de asesinato luego de que presuntamente apuñalara mortalmente a un empleado tras una discusión ocurrida en una tienda de conveniencia en el área de Medical Drive, en San Antonio, Texas.

De acuerdo con la investigación que reveló San Antonio Express News, el incidente ocurrió cerca de la 1:00 de la madrugada del pasado viernes, cuando Samuel Davis salió de un complejo de apartamentos junto a su novia y otra mujer que los acompañaba, ubicado frente a la tienda Classic Mart. Al llegar al área comercial, los tres se separaron: Davis entró al establecimiento, mientras su novia y la otra mujer se dirigieron a negocios cercanos.

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Samuel Davis ( Fotocaptura )

Imágenes captadas por las cámaras de seguridad mostraron una aparente discusión entre Davis y el empleado de la tienda, identificado como Sanad Faisal Al Reseq, de 25 años. Según las autoridades, el adolescente sacó un cuchillo y lo apuñaló en múltiples ocasiones antes de abandonar el lugar.

Una llamada al Sistema de Emergencias alertó a las autoridades sobre una situación en la tienda. Al llegar, los paramédicos realizaron maniobras para intentar salvarle la vida a Faisal Al Reseq durante aproximadamente 20 minutos; sin embargo, el hombre fue declarado muerto en la escena.

La Policía de San Antonio continúa investigando las circunstancias y el motivo que provocó el altercado.

Horas más tarde, las autoridades rodearon el complejo de apartamentos Charles Andrews, ubicado frente al establecimiento, donde lograron arrestar a Davis, quien posteriormente fue acusado por el asesinato.