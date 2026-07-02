Un hombre de 20 años fue acusado de asesinato luego de presuntamente apuñalar a un compañero de trabajo tras una discusión ocurrida en una planta procesadora de carne de cerdo en Coldwater, Michigan.

Según la investigación de las autoridades, la discusión entre Valmir Djempsley, de 20 años, y Brandon Eduardo Velásquez Chávez, de 21, comenzó por un cuchillo. Ambos trabajaban en el área de deshuese de lomos de la planta procesadora Clemens Food Group, donde a cada empleado se le asigna un cuchillo identificado con un número para realizar sus labores.

La investigación apunta a que la disputa fue escalando hasta convertirse en un enfrentamiento físico entre ambos trabajadores.

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“Por lo que sé hasta el momento, los cuchillos están identificados para cada empleado. Se les asigna un número y se les entrega uno específico, y la disputa surgió por uno de esos cuchillos”, dijo a News Channel 3 el director de Seguridad Pública de Coldwater, Joe Scheid.

De acuerdo con los documentos judiciales, Djempsley alegó que Velásquez Chávez intentó darle un cabezazo durante la confrontación. Sin embargo, esa versión no ha podido ser corroborada por los testigos ni confirmada a las autoridades.

Valmir Djempsley. Branch County Sheriff's Office ( Fotocaptura )

Los investigadores sostienen que, tras el altercado, Djempsley persiguió a su compañero con un cuchillo y presuntamente lo apuñaló por la espalda.

Los equipos de primeros auxilios llegaron al lugar e intentaron salvar la vida de Velásquez Chávez, pero el joven murió unos 40 minutos después de que se recibiera la llamada de emergencia y fue declarado muerto en la escena.

Djempsley compareció el miércoles 1 de julio ante un tribunal, donde se declaró no culpable del cargo de asesinato. El juez le negó el derecho a fianza y programó la próxima vista del caso para el 9 de julio.