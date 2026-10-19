Un menor de edad resultó herido de bala luego de que una discusión entre dos grupos continuara desde las inmediaciones del centro comercial Regency hasta un negocio cerca de Mill Creek Road, en Jacksonville, Florida.

Según la información ofrecida por la Oficina del Sheriff de Jacksonville a News4JAX, el menor, cuya edad no fue divulgada, se encontraba con amigos cerca del centro comercial cuando presuntamente llegaron dos vehículos SUV y sus ocupantes comenzaron a discutir con el grupo. El joven y sus acompañantes se marcharon del lugar, pero los vehículos los siguieron hasta un negocio en las inmediaciones de Mill Creek Road, donde continuó la discusión. Allí, uno de los sospechosos sacó un arma de fuego y le disparó al menor.

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La víctima fue trasladada en un vehículo a un hospital, donde los agentes la encontraron con una herida de bala. Su lesión no se consideraba potencialmente mortal, informó la Policía.

La causa de la discusión no ha sido divulgada. Al momento de los informes, no se habían anunciado arrestos relacionados con el caso.

La Policía indicó que los dos grupos no se conocían previamente y describió los vehículos como una SUV blanca y otra roja. Los detectives entrevistan a testigos, buscan grabaciones de cámaras de seguridad y recopilan evidencia en la escena, por lo que la pesquisa continúa.