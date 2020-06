Disney cambiará por completo la atracción Splash Mountain Luego de críticas estará basada en la película "The Princess and the Frog".

La atracción acuática Splash Mountain está ubicada en el parque Magic Kingdom, en Florida, y en Disneyland, California. (Disney) Una de las atracciones más populares de los parques de Disney en Florida y California será completamente transformada tras recibir críticas por estar basada en una polémica película, anunció hoy el gigante de entretenimiento en su página Disney Parks Blog. Se trata de Splash Mountain, que en un futuro albergará a los personajes del filme The Princess and the Frog, la primera película de Disney en dar vida a una princesa de raza negra. Concepto de cómo será Splash Mountain basada en "The Princess and the Frog". (Disney) "Recogemos esta historia después del beso final y nos unimos a la princesa Tiana y Louis en una aventura musical, presentando la poderosa música de la película, mientras se preparan para su primera actuación de Mardi Gras", dijo Disney. El viaje en tronco de Splash Mountain, que termina en una caída equivalente a cinco pisos de altura, está basado en el filme de 1946 Song of the South.