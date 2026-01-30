Florida no recibirá enormes mantos de nieve y hielo como el resto de Estados Unidos, pero incluso los parabrisas escarchados y unas pocas nevadas pueden sentirse como la Antártida para quienes tienen el bronceado permanente de sandalias.

El Medio Oeste y el Sur han estado recibiendo fuertes tormentas invernales durante varios días, y se espera que un gigantesco ciclón pronosticado en el Atlántico arrastre ese aire frío hacia el este como una poderosa tormenta de nieve este fin de semana. Lo peor parece dirigirse hacia las Carolinas, pero los humanos, animales e incluso plantas de Florida se están preparando para el clima invernal.

PUBLICIDAD

Florida podría experimentar frío récord

Ana Torres-Vázquez, pronosticadora del Servicio Meteorológico Nacional en Miami, señaló que un frente frío a principios de esta semana ya hizo bajar un poco las temperaturas, pero que la región podría registrar frío histórico este fin de semana.

“Parece que las temperaturas en el sur de Florida caerán a los 30 °F (alrededor de 0 °C) en la mayor parte del área metropolitana y quizá a los 20 °F (aprox. -6 °C) en zonas cercanas al lago Okeechobee”, dijo Torres-Vázquez. “Además, la sensación térmica podría hacer que estas temperaturas se sientan aún más bajas”.

Los residentes del sur de Florida son menos propensos a tener abrigos pesados u otra ropa de invierno, por lo que Torres-Vázquez recomendó vestirse en capas con ropa ligera y limitar el tiempo al aire libre.

Hacia el norte, Tony Hurt, pronosticador del Servicio Meteorológico Nacional para el área de Tampa Bay, dijo que existe un 10 a 20% de probabilidad de nevadas en la región este fin de semana.

26 Fotos Este fin de semana, un frío pelú se apoderará de la mayoría de las ciudades del "Estado del sol".

“Lo más probable es que, si llega a nevar, sea principalmente en forma de copos sueltos y sin acumulaciones”, señaló Hurt.

Las dos últimas veces que la zona recibió nieve fueron copos sueltos en enero de 2010 y diciembre de 1989. El récord de nieve fue en enero de 1977, con 2 pulgadas (5 centímetros) a unos 32 kilómetros al este de Tampa.

A pesar de la posibilidad de nieve, Tampa albergará el Gasparilla Pirate Fest el sábado. Y el domingo, los Tampa Bay Lightning recibirán a los Boston Bruins en un juego al aire libre de la NHL en el estadio de los Tampa Bay Buccaneers de la NFL.

PUBLICIDAD

Pocos turistas en Florida estarán nadando en el océano o tomando el sol en las playas este fin de semana, pero muchas atracciones permanecerán abiertas. La mayor parte de Walt Disney World y Universal Orlando operarán con normalidad, aunque sus parques acuáticos permanecerán cerrados. La mayoría de los zoológicos y parques de animales del estado también estarán abiertos mientras los cuidadores toman medidas para proteger a los habitantes.

Cuidadores de zoológico trabajan para mantener a los animales seguros y calientes

Ron Magill, portavoz de Zoo Miami, dijo que los cuidadores han estado instalando calefactores y trasladando reptiles y mamíferos pequeños a recintos interiores, mientras que primates como chimpancés y orangutanes reciben mantas para mantenerse calientes. Los felinos grandes y los animales de pezuña grande generalmente toleran mejor el frío y requieren poca asistencia.

“Para animales como el tigre, puede ser estimulante, así que se vuelven más activos”, comentó Magill.

Una abrigada Lucia Amato, de Argentina, se sienta en la orilla mientras espera a una amiga en Miami Beach, Florida, el 29 de enero de 2026. ( The Associated Press )

Fuera de la seguridad del zoológico, la fauna nativa de Florida ha evolucionado y aprendido a sobrevivir a olas de frío ocasionales, aunque todavía habrá víctimas, dijo Magill. Los manatíes, por ejemplo, llevan décadas reuniéndose en las descargas de agua caliente de unas doce plantas de energía en el estado.

Pero los animales invasores y no nativos, como iguanas y otros reptiles exóticos, sufrirán más, agregó. Las iguanas del sur de Florida entran en un estado de torpor durante períodos fríos e incluso caen de los árboles. Normalmente despiertan cuando suben las temperaturas, pero muchas morirán después de más de un día de frío extremo.

“Al final del día, no son nativos, y quizá sea la forma que tiene la naturaleza de limpiar un poco,” dijo Magill. “Eso es parte de la selección natural.”

PUBLICIDAD

Proteger los cultivos, prioridad para los agricultores

La agricultura en Florida también se prepara para el frío. Los agricultores están trabajando para proteger sus cultivos mientras continúa la cosecha de invierno y comienza la siembra de primavera en algunas áreas, señaló Christina Morton, portavoz de la Florida Fruit & Vegetable Association.

“Las preparaciones varían según el cultivo e incluyen cosechar y sembrar antes de la helada, aumentar el nivel de agua en los canales, usar riego por aspersión y, en algunos casos, emplear helicópteros para proteger campos sensibles”, explicó Morton.

Una capa protectora de hielo se adhiere a una planta de fresas bajo temperaturas bajo cero en un campo, el 16 de enero de 2026, en Plant City, Florida. ( The Associated Press )

El congelamiento profundo de Florida llega mientras la ola ártica desde Canadá también se extiende hacia los estados del sur, donde miles de personas siguen sin electricidad para calentar sus hogares, y los residentes de los estados del medio Atlántico se preparan para posibles condiciones de tormenta de nieve, ya que se espera un nuevo sistema a lo largo de la Costa Este.

Los pronosticadores del Servicio Meteorológico Nacional advierten que las temperaturas en el norte de Mississippi, muy afectado, se sentirán como -21 °C cuando se considere la sensación térmica por los fuertes vientos. Gran parte del sureste de Estados Unidos está bajo alertas por clima extremadamente frío.

La tormenta que se espera que golpee la Costa Este ha provocado más advertencias en las Carolinas y estados cercanos. Se prevé que traiga fuertes nevadas y vientos intensos, lo que podría generar “condiciones peligrosas, casi de ventisca”, advirtió el servicio meteorológico.