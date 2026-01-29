La ola de frío que llegó a Florida esta semana podría traer incluso copos de nieve a ciudades como Tampa, debido a un fenómeno conocido como nevada por efecto del Golfo de México, informó WESH 2 News.

La Costa del Golfo tendría la mejor oportunidad de ver copos de nieve, que podría aparecer entre el sábado por la noche y el domingo.

“Bueno, esto es un poco loco. El Centro de Predicción del Clima ha señalado que algunas partes de Florida tienen hasta un 20% de probabilidad de ‘clima invernal’. ¿Podría haber copos de nieve el sábado por la noche? ¡Parece que sí, aunque sea una pequeña posibilidad!”, explicó el meteorólogo Eric Burrisen en Facebook.

Well this is kinda nuts. The Weather Prediction Center has labeled parts of Florida as having up to a 20% chance of... Posted by Eric Burris - Meteorologist on Wednesday, January 28, 2026

Chances for a few wet flakes are going up! Saturday night into early Sunday NOAA's Weather Prediction Center has upped... Posted by Eric Burris - Meteorologist on Thursday, January 29, 2026

Según la NOAA, la nevada por efecto del Golfo, similar a la nevada por efecto del lago, ocurre cuando el aire frío que pasa sobre las aguas del Golfo de México genera humedad que puede caer en forma de nieve.

El fenómeno de nevada por efecto del lago o "lake effect snow" en inglés. ( NOAA )

Mientras tanto, en Orlando se espera que la temperatura mínima del domingo sea de 26 a 29 grados Fahrenheit, la más baja en 16 años.

La sensación térmica podría bajar hasta 12 grados en Ocala, 14 en The Villages y 17 en Orlando.

Se recomienda a residentes y visitantes del “Estado del Sol” tomar precauciones ante este inusual frío.