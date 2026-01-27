Los puertorriqueños radicados en Florida experimentarán hoy, martes, y durante el resto de la semana, un clima inusualmente frío, marcado por un desplome térmico que rompe con los días cálidos que se habían registrado en el estado.

Mientras gran parte de Estados Unidos atravesó una tormenta invernal histórica, Florida quedó al margen de los mayores impactos de nieve y hielo. Sin embargo, el sistema atmosférico que impulsa este evento nacional tendrá efectos claros y persistentes en todo el estado del sol.

El sur de Florida, incluida el área metropolitana de Miami, pasará en cuestión de horas de un ambiente casi veraniego, con calor y humedad inusuales para finales de enero, a condiciones claramente invernales.

Aviso de temperaturas en el estado de Florida ( Fotocaptura )

Durante el martes y miércoles, con la llegada del aire seco y continental, las máximas se ubicarán en los bajos a medios 60°F (16°C a 19°C), mucho más bajas de lo normal para esta época, mientras las temperaturas mínimas podrían alcanzar los 30 grados.

Según el Servicio Meteorológico Nacional de Miami advirtió que el aire frío persistirá durante varios días. Las mañanas seguirán frías, especialmente en áreas al oeste del lago Okeechobee, con mínimas entre 30°F y 32°F (0°C a 2°C), mientras que Miami y la franja costera del sureste tendrán temperaturas mínimas más moderadas, entre 40°F y 50°F (4°C a 10°C).

Se recomienda a los residentes mantenerse abrigados, ajustar sus planes al clima frío y estar atentos a las actualizaciones del tiempo a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.