Walt Disney Company canceló oficialmente un proyecto de reubicación de algunas de sus divisiones corporativas en Lake Nona, en Orlando (Florida), que hubiera proporcionado más de 2.000 empleos, según se dio a conocer este jueves en medio de un pulso legal de la compañía de entretenimiento con el gobernador del estado, el republicano Ron DeSantis.

La web de la compañía informó este jueves que, en 2021, The Walt Disney Company “hizo planes” para trasladar algunas de sus divisiones corporativas al área de Lake Nona (Florida central), pero que esos planes “han sido cancelados de inmediato”.

La página web cita un correo electrónico enviado este jueves a los miembros del elenco de Disney por Josh D’Amaro, presidente de Parques de Disney, Experiencias y Productos, avisando de la cancelación del nuevo campus para trabajadores, que en principio trasladaría a empleados desde California.

Se trata de un complejo de oficinas y plan de desarrollo de casi 1.000 millones de dólares cuya construcción estaba programada en Orlando.

“Habría traído más de 2,000 empleos a la región, con 120,000 dólares como salario promedio, según una estimación del Departamento de Oportunidades Económicas de Florida”, explica la web wdwinfo.com.

En su correo electrónico, D’Amaro citó las “condiciones comerciales cambiantes” como una razón para cancelar el proyecto Lake Nona, añade.

En una reacción al anuncio de Disney, la oficina de DeSantis se refirió a las “dificultades financieras de la compañía”.

“Disney anunció la posibilidad de un campus en Lake Nona hace casi dos años. Nunca salió nada del proyecto, y el estado no estaba seguro de si llegaría a buen término”, señaló en un comunicado Jeremy Redfern, secretario de prensa del gobernador.

Redfern añadió que, “dadas las dificultades financieras de la empresa, la caída de la capitalización de mercado y la caída del precio de las acciones, no sorprende que reestructuraran sus operaciones comerciales y cancelaran empresas fallidas”.

Pero Nikki Fried, presidenta del Partido Demócrata de Florida, criticó este jueves a DeSantis y dijo en un comunicado que “Florida acaba de perder 2,000 empleos y millones en ingresos adicionales debido a la venganza personal desquiciada de Ron DeSantis contra Disney”.

“Desantis está siendo destrozado por Disney”, dice Trump

Por su parte, el expresidente Donald Trump (2017-2021) indicó en un comunicado de su campaña de reelección que DeSantis “está siendo absolutamente destrozado por Disney”.

“Su plan original de relaciones públicas fracasó, así que ahora regresa con uno nuevo para salvar las apariencias. El próximo movimiento de Disney será el anuncio de que no se invertirá más dinero en Florida debido al gobernador. De hecho, podrían incluso anunciar un retiro lento de la venta de ciertas propiedades, o de todo”, remarcó Trump.

DeSantis, quien, según fuentes citadas por la cadena NBC, oficializará la semana próxima su candidatura a la nominación republicana en 2024, está en el nivel más bajo de intención de voto registrado desde noviembre pasado, de cara a las primarias.

Según el promedio de sondeos del portal RealClear Politics, DeSantis cuenta con un promedio por debajo del 20% (19.9 %), mientras que Trump está en un 56%, es decir 36.1 puntos de ventaja sobre el segundo mejor colocado.

En abril pasado, Disney presentó una demanda federal en la que acusó a la junta de cinco miembros y a DeSantis de orquestar una “campaña de represalias” después de que la compañía se opusiera públicamente a una ley promovida por el gobernador conocida por sus críticos como “Don’t Say Gay”, que prohíbe hablar de identidad de género y de orientación sexual en las escuelas.

La contrademanda de DeSantis no se hizo esperar y el pasado 1 de mayo el Distrito de Supervisión de Turismo de Florida Central, compuesto por miembros designados por el gobernador, autorizó la presentación de una demanda contra Walt Disney Parks and Resorts U.S.

El pulso y la enemistad entre ambas partes vivió la semana pasada otro capítulo con la firma de DeSantis de un proyecto de ley de transporte que incluye una enmienda para que el estado sea quien inspeccione el tren monorraíl de los parques Disney.

La compañía, que emplea a más de 70.000 personas y genera 1.200 millones de dólares en impuestos al año, ha destinado más de 17.000 millones de dólares para invertir en sus parques floridanos la próxima década, lo que crearía aproximadamente 13.000 puestos de trabajo, según confirmó este jueves D’Amaro en su misiva.