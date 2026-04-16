Miami. El parque Disney Hollywood Studios en Florida estrenará el próximo 26 de mayo una montaña rusa basada en Los Muppets, el divertido grupo de personajes de marionetas que conquistó la televisión en las décadas de 1970 y 1980.

“A partir del 26 de mayo de 2026, Rock ‘n’ Roller Coaster Starring The Muppets llega con nueva energía a Disney’s Hollywood Studios en Walt Disney World Resort en Florida”, informó este jueves Disney en un comunicado.

El exterior de la montaña rusa "Rock ‘n’ Roller Coaster Starring The Muppets". ( Disney )

La montaña rusa se mantiene cerrada desde principios de año para renovar la atracción, que hasta entonces tenía una temática de Aerosmith.

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Una vez concluida la reforma, los visitantes observarán cameos de Los Muppets y de algunos de sus mayores fanáticos como Danny Trejo, Neil Patrick Harris o Wayne Brady.

La música también toma un papel protagonista en la atracción, según Disney, que aclaró que “cada recorrido incluye una de cinco canciones” de The Electric Mayhem junto a artistas invitados.

“Los visitantes se sumergirán en la historia con las primeras figuras Audio-Animatronics de Scooter y los pingüinos, que estarán dentro del estudio de grabación. Con la ayuda de Muppet Labs (y una limusina muy rápida), los visitantes realizarán un viaje por carretera lleno de giros, vueltas y diversión a través de Hollywood para llegar a tiempo al concierto”, explicó el parque.

La montaña rusa "Rock ‘n’ Roller Coaster Starring The Muppets". ( Disney )

Por primera vez, la instalación incluirá figuras animadas de Scooter, el asistente de Los Muppets y de los característicos pingüinos músicos de esta popular franquicia creada por el titiritero y director estadounidense Jim Henson, que aparecerán dentro de un estudio de grabación como parte de la historia del recorrido.

El parque Disney’s Hollywood Studios es uno de los cuatro principales del resort en Florida, junto con Magic Kingdom, Epcot y Disney’s Animal Kingdom.