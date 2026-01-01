ORLANDO, Florida. Un trabajador de Walt Disney World en Florida resultó herido al intentar detener una gran roca de utilería que se desbocó y se estrelló contra los espectadores sentados en el espectáculo en vivo de Indiana Jones.

El trabajador del “Indiana Jones Epic Stunt Spectacular” en el parque Disney’s Hollywood Studios fue derribado por la roca de utilería de 400 libras después de que se saliera de su carril el martes y comenzara a rodar hacia el público. Otro trabajador detuvo la roca antes de que alcanzara a los espectadores.

Disney no reveló el miércoles las lesiones del trabajador, alegando razones de privacidad.

Uno de los espectáculos programados de la atracción se canceló el martes después del accidente, y los espectáculos del miércoles se modificaron para excluir la roca de utilería. Disney dijo que estaba revisando por qué la pieza de utilería se salió de su carril.

“Estamos enfocados en apoyar a nuestro miembro del elenco, quien se está recuperando”, dijo Disney en un comunicado. La seguridad es fundamental en nuestra labor, y ese elemento del programa se modificará a medida que nuestro equipo de seguridad complete la revisión de lo sucedido.

El programa está basado en las películas de Indiana Jones y recrea una escena inicial de la primera película, “En busca del arca perdida”.