Una nueva ronda de despidos de parte de Disney anunciada este martes en diversas áreas corporativas afectó principalmente a Pixar Animation Studios, responsable de franquicias como ‘Toy Story’ o ‘Monsters Inc.’, informó el medio especializado The Wrap.

Un portavoz de Disney confirmó a la publicación que la compañía eliminó puestos de trabajo en divisiones como ESPN, Disney Entertainment Television y los estudios cinematográficos.

“Estos cambios forman parte de nuestra evaluación continua de cómo gestionamos los recursos y reinvertimos en toda la empresa a medida que nuestra industria sigue evolucionando”, dijo un portavoz.

La publicación destaca que una fuente con conocimiento del tema indicó que alrededor de 150 empleados fueron despedidos en Pixar, con sede en Emeryville (California), mientras que National Geographic fue la unidad más afectada dentro de la división de televisión.

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Los recortes de personal en Pixar se concentran en producción y operaciones.

En abril, el director ejecutivo de Disney, Josh D’Amaro, confirmó mediante un memorando enviado a los trabajadores una ronda de despidos que afectó a cerca de 1.000 empleados de las áreas de marketing y marca, la primera gran reestructuración de la empresa bajo la dirección de D’Amaro, quien relevó a Bob Iger (2005-2020, 2022-2026) en marzo.

Estas bajas llegan en un contexto en el que ‘Toy Story 5’ de Pixar continúa arrasando la taquilla. La película estrenada a mediados de junio ha recaudado hasta el momento 957 millones de dólares según Box Office Mojo.

Aunque el estudio también logró grandes éxitos recientes como ‘Inside Out 2’, que superó los 1.698 millones de dólares de recaudación mundial en 2024, otros títulos como ‘Hoppers’ (2025) y ‘Elio’ (2024) quedaron por debajo de las expectativas de la compañía.