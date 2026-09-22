Un hombre que se encontraba en prisión tras ser acusado de agredir a un vecino por una disputa relacionada con un dron ahora enfrenta un nuevo cargo, luego de que las autoridades alegaran que intentó contratar a otro recluso para asesinar a ese mismo vecino.

Según la información ofrecida por el sargento James Vachon, de la Oficina del Sheriff del condado de Lake, en Florida, David Butka había sido arrestado inicialmente por agredir a un vecino y lanzar una piedra contra su vehículo luego de percatarse de que este sobrevolaba un dron cerca de su residencia.

El hombre, de 69 años, fue puesto bajo arresto por un cargo de agresión agravada. Mientras se encontraba en prisión, según documentos judiciales revisados por PEOPLE, Butka presuntamente intentó contratar a otro recluso para que asesinara a su vecino.

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Según la acusación, Butka le dijo al recluso que tenía “aproximadamente $1.3 millones en el banco y que le daría $5,000 por adelantado para matar” a su vecino. La Policía afirma que también le proporcionó la dirección y el número de teléfono de la víctima, además de su nombre de pila, una descripción física, su horario matutino e instrucciones sobre cómo localizar su residencia.

David Butka ( Fotocaptura )

El hombre de 69 años también le proporcionó al recluso la información de su tarjeta de crédito y, según la Policía, este se la entregó a su esposa, quien depositó $300 en su cuenta de la comisaría de la cárcel.

El recluso, cuya identidad no fue revelada, tomó notas detalladas de la conversación y escribió en un papel la información relacionada con el supuesto plan. Posteriormente, entregó la información a las autoridades.

Butka, quien ahora enfrenta un cargo grave de solicitud para cometer asesinato, negó las acusaciones y alegó que los $300 depositados en la cuenta del otro recluso eran para “ayudarlo a pagar un abogado”.

Al momento, Butka permanece detenido, con una fianza fijada en $25,000 que aún no había prestado.