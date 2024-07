El expresidente Donald Trump confirmó en su cuenta de la red social Truth Social que en efecto, recibió un impacto de bala en medio de la balacera reportada durante un acto de campaña que celebraba en Butler Pensilvania, en el que una persona murió, otra resultó herida y se encuentra en condición crítica y el tirador fue neutralizado por las autoridades.

El expresidente confirmó que una bala impactó su oreja derecha. ( Captura )

“Quiero dar las gracias al Servicio Secreto de los Estados Unidos, y a todas las Fuerzas de Seguridad, por su rápida respuesta en el tiroteo que acaba de tener lugar en Butler, Pennsylvania. Y lo que es más importante, quiero dar el pésame a la familia de la persona que murió en el mitin, y también a la familia de otra persona que resultó gravemente herida. Es increíble que un acto así pueda tener lugar en nuestro país. Por el momento no se sabe nada del tirador, que ya está muerto”, escribió Trmp.

El expresidente añadió que “a mí me dispararon con una bala que me atravesó la parte superior de la oreja derecha. Supe inmediatamente que algo iba mal porque oí un zumbido, disparos e inmediatamente sentí la bala atravesando la piel. Sangraba mucho y entonces me di cuenta de lo que estaba pasando. ¡DIOS BENDIGA AMERICA!”.

Según reportó la cadena NBC, el Servicio Secreto confirmó que el tirador, quien se hallaba fuera del área del rally, se hallaba apostado desde una posición elevada, desde donde se realizaron los disparos. El hombre, cuya identidad aún no se ha revelado, fue ultimado por los agentes del Servicio Secreto.

Mientras, según fuentes de The Associated Press, el incidente es investigado como un intento de asesinar al virtual candidato republicano.