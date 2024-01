NUEVA YORK. El ex presidente Donald Trump subió y bajó del estrado el jueves en menos de 3 minutos, no sin antes romper las reglas del juez sobre lo que podía decir al afirmar que las acusaciones de agresión sexual de una escritora eran una “acusación falsa” y que quería defenderse a sí mismo y a la presidencia.

El juez Lewis A. Kaplan ordenó rápidamente a los miembros del jurado que hicieran caso omiso de esas declaraciones de Trump, que no miró al jurado cuando se acercó al estrado, cuando testificó o cuando se retiró.

Una vez que el jurado se hubo marchado, Trump hizo saber su descontento cuando estaba casi a punto de salir por la puerta girando la cabeza y sacudiéndola mientras miraba hacia atrás, hacia una sala abarrotada, diciendo: “Esto no es América. Esto no es América. Esto no es América”.

Los límites al testimonio de Trump los puso el juez cuando decidió antes del juicio que la conclusión de un jurado anterior de que Trump había abusado sexualmente de la columnista de consejos E. Jean Carroll en la primavera de 1996, en el probador de unos grandes almacenes de lujo de Manhattan y la había difamado con comentarios en 2022, debía ser aceptada por el nuevo jurado.

Ese jurado anterior concedió a Carroll 5 millones de dólares en un juicio en Manhattan al que Trump no asistió. El juez actual instruyó a este jurado para que considere únicamente qué daños adicionales, en su caso, debe pagar Trump a Carroll. Su abogado había solicitado 10 millones de dólares en daños compensatorios y bastante más en daños punitivos.

Durante su breve declaración del jueves, mientras Carroll miraba con sus abogados, Trump respondió a las preguntas de su abogada, Alina Habba. Habba dijo al juez de antemano que sus preguntas pretendían demostrar que Trump se reafirmaba en una declaración de octubre de 2022 en la que negaba vehementemente las afirmaciones de Carroll y la llamaba “chiflada” y “enferma”.

Dijo que también quería demostrar que Trump no pretendía que nadie perjudicara a Carroll.

“Ella dijo algo que yo consideré una acusación falsa”, dijo Trump desde el estrado. Un abogado de Carroll se opuso y el juez dijo a los miembros del jurado que hicieran caso omiso del comentario.

Más tarde, Trump dijo: “Y sólo quería defenderme a mí mismo, a mi familia y, francamente, a la presidencia”. Esto también suscitó una objeción y otra instrucción del juez para que el jurado no lo tuviera en cuenta.

Carroll afirma que Trump arruinó su reputación después de que ella le acusara por primera vez públicamente en unas memorias de haber abusado sexualmente de ella en la primavera de 1996 en una tienda de Bergdorf Goodman frente a la Torre Trump.

Trump, de 77 años, ha negado con vehemencia las acusaciones durante los últimos cinco años y sigue atacando a Carroll, de 80 años, en la campaña electoral mientras aspira a la presidencia como favorito republicano.

El juicio actual, que ya contó con el testimonio de Carroll, se centra únicamente en las declaraciones que Trump hizo en junio de 2019 mientras era presidente. Esas declaraciones se habían retrasado cuatro años por apelaciones.

Poco después de que Habba, fuera de la presencia del jurado, anunciara que su cliente testificaría, se pudo escuchar a Trump decir en voz alta: “Nunca conocí a esa mujer. No sé quién es la mujer. No estuve en el juicio”.

Ese comentario provocó la respuesta de Kaplan: “Lo siento, Sr. Trump. Está interrumpiendo este procedimiento. ... Eso no está permitido”.

Habba le dijo al juez del tribunal federal de Manhattan que Trump era su último testigo después de una pausa para comer y que sería breve.

“Quiero saber todo lo que va a decir”, le dijo Kaplan a Habba.

Kaplan recordó a los abogados y a Trump los límites que había puesto a su testimonio.

Los abogados de Trump ‘comenzaron su defensa el jueves con la expectativa de que sería llamado como testigo para luchar contra la demanda.

El testimonio de Trump se anunció después de que los abogados de Carroll terminaran la presentación de su caso mostrando a los miembros del jurado vídeos del favorito republicano en la carrera presidencial de este año, diciendo en un mitin de campaña el 17 de enero que las afirmaciones de Carroll eran una “historia inventada e inventada” y una declaración de 2022 en la que se burlaba de ella como “una mentirosa y una persona muy enferma”.

Trump asistió al juicio dos de los tres días de la semana pasada y le hizo saber al jurado -a través de comentarios en voz baja y gestos como sacudir la cabeza- que estaba disgustado con el caso en su contra.

Después de que los abogados de Carroll descansaran el jueves, Habba pidió un veredicto dirigido a favor de Trump, diciendo que estaba claro por el testimonio de Carroll que no había pruebas suficientes para permitir al jurado encontrar daños y perjuicios.

“Su Señoría, la Sra. Carroll no probó su caso, y punto”, dijo. Kaplan denegó la petición.

Antes del descanso, los abogados de Carroll llamaron a un único testigo -Roberta Myers-, quien declaró que Carroll era una “contadora de verdades”, una consumada escritora con un largo historial de dar rienda suelta a una “tremenda cantidad de empatía y un gran sentido del humor” en su popular columna mensual de consejos mientras Myers fue redactora jefe de la revista Elle de 2000 a 2017.

Fue después de su testimonio cuando los abogados de Carroll mostraron los vídeos, incluidas partes de la declaración de Trump en octubre de 2022, cuando negó saber quién era Carroll.

Uno de los fragmentos mostrados a los miembros del jurado fue cuando Trump, durante su declaración, identificó erróneamente a Carroll como su ex esposa, Marla Maples.

Trump, recién salido de las grandes victorias en las primarias de New Hampshire el martes y en los caucus de Iowa la semana pasada, parecía relativamente apagado en el tribunal antes de su testimonio en comparación con sus comparecencias de la semana pasada. La mayoría de las veces miraba al frente, inexpresivo, aunque parecía mover los labios junto con el movimiento de su boca en el vídeo en el que se le veía diciendo que el juicio estaba amañado.

El juicio se suspendió el lunes por enfermedad de un miembro del jurado. Cuando se reanudó el jueves, el juez dijo que dos miembros del jurado estaban siendo “socialmente distanciados” de los demás en el estrado del jurado.

Incluso antes de testificar, Trump ya había puesto a prueba la paciencia del juez. Después de que la semana pasada se quejara a sus abogados de una “caza de brujas” y una “estafa” al alcance de los oídos de los miembros del jurado, Kaplan amenazó con expulsarle de la sala si volvía a ocurrir. “Me encantaría”, dijo Trump. Más tarde ese día, Trump dijo en una conferencia de prensa que Kaplan era un “juez desagradable” y que la acusación de Carroll era “una historia inventada e inventada.”

Los abogados de Trump han tratado de demostrar al jurado a través de su interrogatorio de los testigos que Carroll ha ganado fama y ventaja financiera a raíz de la demanda contra Trump, que superan las amenazas de muerte y el veneno lanzado contra ella a través de las redes sociales.

El actual juicio se suma a los cuatro casos penales a los que se enfrenta Trump en plena temporada de primarias presidenciales. Trump ha estado haciendo malabarismos con los tribunales y las apariciones en campaña, utilizando ambos para argumentar que está siendo perseguido por los demócratas aterrorizados por su posible elección.