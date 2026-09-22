NUEVA YORK — DoorDash pagará 131.5 millones de dólares para resolver las demandas por haber pagado menos de lo debido a los repartidores de la ciudad de Nueva York, según anunció este martes el alcalde Zohran Mamdani.

El acuerdo, que las autoridades han calificado como el mayor acuerdo de indemnización a trabajadores de la historia de la ciudad, también obliga a la empresa a someterse a un nuevo sistema de supervisión para garantizar el cumplimiento de la normativa municipal en materia de remuneración de los repartidores.

En un comunicado, DoorDash reconoció sus errores y afirmó: «En pocas palabras, la hemos fastidiado».

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«Aunque estos errores no fueron intencionados, eso no significa que estén bien. En DoorDash nos enorgullecemos de nuestra excelencia operativa, y esto no fue ni excelente ni aceptable. A los Dashers se les debe pagar el importe íntegro, a tiempo y en todo momento. Pedimos disculpas a los Dashers a los que hemos defraudado», afirmó la empresa.

Según el Ayuntamiento, la mayor parte de la indemnización se destinará a más de 260,000 trabajadores a los que DoorDash pagó menos de lo debido, no les pagó o les pagó con retraso por sus entregas. La empresa también abonará unos 16 millones de dólares en multas civiles y otros gastos a la ciudad.

«Cuando un trabajador se gana un salario, merece que se le pague ese salario: ni mañana, ni tras un juicio, sino a tiempo y en su totalidad», afirmó Mamdani en un comunicado. «DoorDash pagó de menos a más de 260 000 trabajadores, y hoy vamos a recuperar ese dinero».

DoorDash afirmó que muchos de los errores en los pagos se debieron a «fallos técnicos o a situaciones complicadas», como entregas realizadas fuera de los límites de la ciudad, que contaban con varios puntos de recogida o entrega, o que incluían entregas canceladas o completadas parcialmente.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.