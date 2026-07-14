Illinois. Dos adolescentes fueron acusados el martes de asesinato por la muerte de cinco miembros de una familia de Illinois, quienes fueron baleados en tres lugares diferentes.

Un joven de 16 años será procesado como adulto, mientras que el caso contra una joven de 15 años comenzará en un tribunal de menores antes de una posible transferencia al tribunal penal del condado de St. Clair, informó la fiscalía del condado.

Cinco personas murieron y dos más resultaron heridas, principalmente el domingo, en un tiroteo masivo selectivo en East St. Louis, una ciudad al otro lado del río Misisipi, frente a St. Louis, informó la policía. Agentes estatales detuvieron un vehículo y arrestaron a los adolescentes el domingo en un parque estatal, dijo el director de la Policía Estatal de Illinois, Brendan Kelly.

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Los documentos judiciales no revelan el móvil del crimen. Pero Marcus May, padre de la joven de 15 años, declaró al St. Louis Post-Dispatch que la chica estaba enfadada con miembros de su familia y planeó los ataques con Ja’ymeir Davis, su novio.

May afirmó haber perdido a un sobrino, dos hijastros, su madre y una hermana. Tenían 74, 49, 25, 24 y 21 años, respectivamente.

Davis fue acusado de asesinato y otros siete delitos. Se desconoce si cuenta con un abogado que pueda hacer declaraciones sobre las acusaciones. La audiencia judicial está pendiente.

Los tiroteos ocurrieron principalmente durante el fin de semana, pero una de las víctimas, Cherie May, hermana de May, recibió un disparo días antes, según consta en un documento judicial.