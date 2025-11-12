CAMILLA, Texas. Dos adolescentes se ahogaron en un río de Texas después de que su kayak se virara. El padre de uno de los jóvenes, quien se lanzó al agua para intentar rescatarlos, sigue desaparecido, informaron las autoridades el martes.

Los dos adolescentes se encontraban cerca de una rampa para botes cerca del pueblo de Camilla, al sur de la presa del lago Livingston, cuando el oleaje del río Trinity provocó que su kayak volcara el domingo por la noche, informó la Oficina del Sheriff del Condado de San Jacinto.

El padre de uno de los jóvenes se lanzó al río para intentar rescatarlos. Los tres se sumergieron y no volvieron a salir a la superficie, indicó la oficina del sheriff. Los cuerpos de los dos adolescentes, de 14 y 15 años, fueron recuperados más tarde el domingo por la noche, según los Guardabosques de Texas, la división de aplicación de la ley del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas.

“Esta es una tragedia inimaginable, y nuestro más sentido pésame a la familia y a todos los afectados. Pedimos a nuestra comunidad que se una a nosotros en oración para que los seres queridos encuentren consuelo y fortaleza”, declaró en un comunicado el sheriff del condado de San Jacinto, Sam Houston, cuya agencia participa en la búsqueda.

El martes, el equipo de búsqueda y rescate subacuático de los Guardabosques de Texas, junto con la oficina del sheriff y el Departamento de Bomberos Voluntarios de Cape Royale, colaboraron en la búsqueda del hombre desaparecido. “Encontrar a la víctima sigue siendo nuestra máxima prioridad”, afirmaron los Guardabosques de Texas en un comunicado. Las autoridades no han divulgado de inmediato los nombres de los dos adolescentes ni del hombre desaparecido. Camilla se encuentra a unos 105 kilómetros (65 millas) al noreste de Houston.