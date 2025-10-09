Un agente de la policía estatal de Pensilvania permanecía hospitalizado en estado grave el jueves y otro fue atendido y dado de alta después de que un hombre sospechoso de robar ropa en una tienda les disparara y provocara una persecución a alta velocidad, según informaron los investigadores.

El sospechoso, identificado en una declaración jurada judicial como Lamar Lorenzo Foy, de 31 años, murió por disparos cuando los agentes respondieron al fuego el miércoles por la noche, según informó la Policía Estatal de Pensilvania.

La policía acudió a una tienda de artículos deportivos cerca de Chambersburg poco después de las 6 de la tarde, cuando los sospechosos huyeron en una furgoneta con matrícula de Maryland, según las autoridades. Los agentes alcanzaron el vehículo y lo persiguieron durante más de 16 kilómetros en dirección sur por la Interestatal 81 antes de detenerlo con una banda de clavos. Dos mujeres salieron de la furgoneta y fueron detenidas.

Los documentos de acusación presentados contra las dos mujeres indican que Foy disparó a dos agentes con una pistola. Los agentes “respondieron al fuego y Foy murió como consecuencia”, según la declaración jurada de causa probable.

Las dos mujeres, Amir Loren Swift, de 21 años, y Giani Jaida McGowan, de 21, ambas de Baltimore, fueron acusadas de robo en un comercio y delitos relacionados con drogas. Se les acusa de robar ropa por valor de más de 1000 dólares en la tienda. Los investigadores dijeron que al registrar la furgoneta encontraron THC, bolsas de plástico llenas de polvo, dinero y balanzas.

Un supervisor de la cárcel del condado de Franklin dijo el jueves que las dos mujeres estaban detenidas allí. Se les denegó la libertad bajo fianza a ambas. Ninguna de las dos tenía abogados en los documentos judiciales. El número de teléfono de Swift no aceptaba mensajes.

El gobernador Josh Shapiro dijo que él y su esposa, Lori, estaban rezando por los agentes y pidió a otros que se unieran a ellos.

“Los agentes de las fuerzas del orden de Pensilvania son lo mejor de nosotros: corren hacia el peligro cada día para mantener la seguridad de nuestras comunidades”, dijo Shapiro en una publicación en la plataforma social X.

El tiroteo tuvo lugar justo al norte de la frontera con el estado de Maryland, cerca de Chambersburg, a unos 135 kilómetros al noroeste de Baltimore.