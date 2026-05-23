Washington. Dos personas resultaron heridas, incluido un sospechoso, en un tiroteo cerca de la Casa Blanca el sábado por la noche, que obligó al cierre preventivo del complejo presidencial, según medios estadounidenses.

Agentes del Servicio Secreto respondieron a reportes de un hombre armado a las afueras de la Casa Blanca, lo que generó una balacera, según reportó CNN.

Se efectuaron aproximadamente entre 15 y 30 disparos en la intersección de la Calle 17 y la Avenida Pennsylvania NW, cerca del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, dijeron fuentes a la cadena.

No está claro si alguno de los agentes federales que respondieron al incidente resultó herido.

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Woah



This is the moment around 30 gunshots are heard just yards from the White House press entrance in Washington DC



This is ABC’s Selina Swang reporting live when she is forced to duck for cover pic.twitter.com/BCtr9HP3Cg — Ben Leo (@Benleo) May 23, 2026

Los sonidos fueron captados por reporteros que se encontraban en el Jardín Norte de la Casa Blanca informando sobre el posible acuerdo entre EE.UU. e Irán, anunciado por el presidente Donald Trump horas antes.

Los reporteros fueron trasladados a la sala de conferencias de la Casa Blanca, según informó una fuente a EFE.

Los periodistas informaron que se pudo observar a los agentes del Servicio Secreto fuertemente armados responder al incidente.

El hecho se registra casi un mes después de que un hombre armado intentara ingresar a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el pasado 25 de abril, lo que obligó a evacuar al presidente Trump.