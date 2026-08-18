Varias explosiones sacudieron una empresa de reciclaje industrial en Ohio la mañana del martes, matando a dos trabajadores y provocando un gran incendio que movilizó a muchos equipos de emergencia, informaron autoridades.

Llamas y humo oscuro salían de Brent Industries en Toledo mientras camiones de bomberos rodeaban el edificio, mostró un video de noticias de televisión.

Los equipos posteriormente descubrieron los cuerpos de dos empleados, un hombre y una mujer, dentro del edificio humeante, dijo la jefa de bomberos de Toledo Allison Armstrong. Otros dos o tres empleados tenían heridas leves, señaló.

El Departamento de Bomberos y Rescate de Toledo informó que se produjeron dos explosiones en Brent Industries poco antes de las 5 de la mañana. La jefa de bomberos Allison Armstrong indicó que las detonaciones ocurrieron durante el cambio de turno. Los equipos tuvieron que lidiar con materiales peligrosos, escorrentía y la amenaza de más explosiones mientras primero buscaban a las víctimas y daban cuenta de los otros empleados, dijo.

PUBLICIDAD

Funcionarios ambientales dijeron que los monitores mostraron que no había una amenaza peligrosa en el aire.

Demetrius Langston dijo que sintió la explosión a casi 1 kilómetro (media milla) de distancia. Salió corriendo con su teléfono y capturó video de una enorme columna de humo elevándose hacia el cielo todavía oscuro.

“Las ondas de choque bajaron por la cuadra”, dijo . “Luego todos lo escuchamos de nuevo. ¡Boom! Podías sentirlo”.

Armstrong informó que el incendio todavía estaba ardiendo la tarde del martes. También dijo que no hay indicios preliminares de qué causó las explosiones.

Imágenes aéreas mostraron que casi todo el techo del edificio había desaparecido y que la explosión derribó sus paredes.

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), una agencia federal, dijo que estaba investigando. La agencia tiene seis meses para llevar a cabo su investigación y no divulgará más información hasta que eso se complete, dijeron funcionarios.

Las autoridades alentaron a las personas cerca del lugar que pudieran ver u oler humo a mantener ventanas y puertas cerradas y evitar la zona.

Se dejaron mensajes telefónicos y por correo electrónico para Brent Industries.

La empresa, con sede en Brent, Alabama, ofrece servicios de reacondicionamiento textil y reciclaje industrial orientados a reducir desechos y ahorrar dinero, según su sitio web. Fue fundada en Alabama en 1977 y tiene operaciones en Brent y Toledo.

La planta de Alabama también tuvo una explosión e incendio en 2015 que mató a una persona.

Después de esa explosión mortal, la OSHA determinó que vapor inflamable de aguarrás mineral, un solvente de petróleo utilizado para limpieza y otros fines, se encendió en una lavadora industrial. La empresa fue citada por media docena de infracciones y multada con 27.000 dólares, según registros de la agencia supervisora.

PUBLICIDAD

Funcionarios de bomberos dicen que había tanques que contenían aguarrás mineral en la planta de Toledo. La empresa dice en su sitio web que utiliza aguarrás mineral en el proceso de limpieza de guantes de trabajo, paños de limpieza y otros textiles que contienen sustancias peligrosas.

En 2004, la OSHA citó a Brent Industries por dos infracciones graves en su planta de Toledo, incluido el no proteger a los trabajadores de la muerte o daño grave cuando estuvieron expuestos a una liberación de vapor de 97 grados Celsius (207 grados Fahrenheit) de una lavadora, muestran registros de la OSHA.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.