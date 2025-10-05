Dos personas murieron y 12 resultaron heridas la noche del sábado en una balacera entre hombres armados rivales en un concurrido distrito de vida nocturna en el centro de la capital de Alabama, dijo la policía.

El jefe de policía de Montgomery, James Graboys, afirmó que tres de los heridos fueron hospitalizados con lesiones que amenazaban sus vidas. La policía recibió un aviso en torno a las 11:30 de la noche sobre lo que Graboys describió como un “tiroteo masivo”.

“Esto fue entre dos grupos que básicamente se disparaban entre sí en medio de una multitud”, dijo Graboys a la prensa.

Los tiradores, señaló, “no se preocuparon por las personas a su alrededor cuando lo hicieron”.

Graboys comentó que los investigadores estaban revisando las pruebas y entrevistando a posibles sospechosos, aunque nadie había sido acusado el domingo de madrugada.

“Haremos todo lo necesario para reunir cada evidencia y perseguir a quien esté involucrado”, afirmó el jefe de policía.