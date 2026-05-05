CARROLLTON, Texas. Un hombre disparó contra cinco personas el martes en un centro comercial al norte de Dallas, Texas, matando a dos de ellas, informó la policía.

No se trató de un acto de violencia al azar y las víctimas conocían al atacante, declaró el jefe de policía de Carrollton, Roberto Arredondo.

“No sabemos con exactitud el motivo de la reunión, pero entendemos que se trataba de una relación comercial”, añadió.

Tras una breve persecución a pie, el sospechoso, de 69 años, fue arrestado a unos 6 kilómetros (4 millas) de distancia, en un supermercado, informó la policía.

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Un video publicado en internet muestra a agentes con sus armas desenfundadas mientras pasan frente a las puertas del centro comercial K Towne Plaza, en una zona de la ciudad conocida como Koreatown. Agentes del FBI y de otra agencia federal se encontraban entre las fuerzas del orden presentes en el lugar.

Carrollton, con una población de 130,000 habitantes, se encuentra a 32 kilómetros (20 millas) al norte de Dallas. Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, más de 4000 residentes son de ascendencia coreana.

En los últimos 20 años, gracias a los inversionistas coreanos, se ha convertido en un próspero barrio coreano en el área metropolitana de Dallas. Cuenta con grandes superficies comerciales como H Mart, así como decenas de restaurantes que ofrecen desde pollo frito coreano hasta postres de hielo raspado.

La ciudad también alberga varias iglesias coreanas, desde bautistas hasta presbiterianas.