El Centro Nacional de Huracanes (CNH) vigila dos ondas tropicales en el Atlántico que podrían convertirse en depresiones tropicales separadas durante los próximos días, aunque una de ellas tendría poco tiempo para desarrollarse antes de enfrentar condiciones desfavorables.

Según el informe actualizado a las 8:00 de la mañana de hoy, jueves, la primera onda tropical, localizada a unas 1,000 millas al este de las Antillas Menores, tiene un 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico durante las próximas 48 horas y ya muestra señales de organización, con aguaceros y tormentas eléctricas.

El CNH anticipa que el sistema podría convertirse en una depresión tropical durante el próximo día o dos mientras se desplaza hacia el oeste a través del Atlántico tropical.

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Sin embargo, se espera que el sistema tenga una vida corta como depresión tropical, ya que a finales del viernes entraría en una zona de fuertes vientos en los niveles altos y aire seco, condiciones que limitarían su desarrollo.

Aun así, el CNH recomienda que los residentes de las Antillas Menores, incluido Puerto Rico, monitoreen el progreso del sistema, debido a que “son posibles vientos con ráfagas y áreas de lluvia intensa durante la noche del viernes y el sábado, independientemente de si el sistema logra desarrollarse”.

Mientras tanto, una segunda onda tropical también mantiene posibilidades de desarrollo ciclónico. Actualmente tiene un 30% de probabilidad de formación durante las próximas 48 horas, mientras que esa posibilidad aumenta a 50% durante los próximos siete días.

“Se pronostica que las condiciones ambientales serán, en general, favorables para un desarrollo gradual, y podría formarse una depresión tropical a finales de esta semana o durante el fin de semana, mientras la onda se desplaza hacia el oeste o el oeste-noroeste a través del Atlántico tropical oriental y central”, lee el informe del CNH.

El CNH continuará vigilando ambos sistemas y recomienda mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales sobre su evolución. La temporada de huracanes en el Atlántico se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre.