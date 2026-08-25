FILADELFIA — Dos residentes de Pensilvania que no estaban vacunados han fallecido a causa del sarampión, según informaron el martes las autoridades sanitarias estatales; se trata de las primeras muertes relacionadas con el sarampión registradas este año en Estados Unidos.

Las autoridades no revelaron ningún detalle sobre las personas fallecidas, salvo que residían en el condado de Lancaster, al oeste de Filadelfia.

«Mi más sentido pésame a los familiares que se enfrentan a esta pérdida inimaginable», declaró la secretaria de Sanidad del estado, la Dra. Debra Bogen. «Dado que el sarampión había sido prácticamente erradicado en la Mancomunidad durante más de tres décadas, la gente no está familiarizada con esta enfermedad y no comprende del todo la gravedad que puede alcanzar».

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Estados Unidos está atravesando su peor año en cuanto al sarampión desde 1991. A principios de este verano, se superó la cifra récord de casos de sarampión registrada en 2025, con 2,777 casos hasta el jueves, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. El país registró 2 289 casos en 2025, el peor año en cuanto al sarampión en más de tres décadas. El año pasado fallecieron tres personas.

En noviembre, las autoridades sanitarias internacionales se reunirán para determinar si Estados Unidos y México han dejado de ser países libres de sarampión. Estados Unidos eliminó la transmisión local del sarampión en el año 2000 gracias al mantenimiento de unas altas tasas de vacunación, que en los últimos años han descendido por debajo de la cobertura del 95 % necesaria para prevenir brotes.

Las tasas generales de vacunación en los centros de educación infantil de EE. UU. descendieron ligeramente el año pasado y el porcentaje de niños con exenciones alcanzó un máximo histórico, según los datos federales publicados la semana pasada.

El condado de Lancaster es conocido por ser el corazón de la comunidad amish de Pensilvania, un grupo religioso que a veces se muestra reacio a aceptar intervenciones médicas modernas, como las vacunas. Según datos estatales, alrededor del 88 % de los niños de educación infantil del condado tenían al día sus vacunas contra el sarampión durante el último curso escolar.

Pensilvania ha registrado casi 400 casos de sarampión este año, según han informado las autoridades estatales.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.