Al menos dos personas fueron alcanzadas por disparos en un evento del Eid al-Fitr en Filadelfia, informó un oficial el miércoles.

De momento no estaba claro por qué ocurrió el tiroteo o cuántas personas estuvieron involucradas.

El oficial informó a The Associated Press bajo la condición del anonimato porque no estaba autorizado a dar información.

Los heridos fueron trasladados a hospitales, pero por el momento se desconocía su condición médica.

El tiroteo ocurrió en un área donde la gente se reunió por las celebraciones del Eid al-Fitr, cuando concluye el mes santo del Ramadán.