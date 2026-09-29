WASHINGTON — Dos pilotos de la Armada de los Estados Unidos se eyectaron mientras aterrizaban su avión en el portaaviones USS Dwight D. Eisenhower, frente a la costa de Virginia, el lunes, y cuatro marineros a bordo del buque resultaron heridos en lo que la Armada calificó como un «percance».

Los dos pilotos, adscritos a la 3.ª Ala Aérea de Portaaviones, se eyectaron con éxito al «producirse un percance durante las operaciones de recuperación de la aeronave» y fueron rescatados por el personal de búsqueda y salvamento, según informó la Armada en un breve comunicado.

Ambos fueron trasladados de vuelta al buque y estaban siendo examinados por el personal médico, según informó la Armada. Los cuatro miembros de la tripulación también estaban recibiendo atención médica, incluido uno de ellos que fue trasladado a un hospital de la zona de Norfolk (Virginia) para recibir tratamiento por lesiones que no ponían en peligro su vida.

La Armada no ha precisado qué tipo de avión biplaza se vio implicado en el accidente, ni qué le ocurrió al avión, ni qué pudo haber provocado el accidente. La Armada no respondió de inmediato a una solicitud de más detalles.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.