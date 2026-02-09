La plataforma de aprendizaje de idiomas Duolingo registró un incremento del 35 % con respecto a la semana anterior en los usuarios que iniciaron lecciones de español tras la actuación del artista puertorriqueño Bad Bunny en el intermedio de la Super Bowl, según anunció la plataforma hoy.

“Duolingo registró un aumento del 35 % en el número de estudiantes de español anoche”, escribió la compañía en X.

La plataforma añadió un gráfico que muestra que, durante las horas previas al partido, el uso de la aplicación se mantuvo en niveles habituales -e incluso descendió ligeramente durante el inicio del encuentro de la Super Bowl-, y que se produjo un pico masivo de las 21 horas local, después del espectáculo de Bad Bunny.

Bad Bunny no solo cantó en español, sino que también rindió homenaje a lo largo de su espectáculo a la cultura puertorriqueña y a Latinoamérica en general.

Pese a que la actuación fue alabada por muchos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el espectáculo de Bad Bunny en el descanso del Super Bowl LX fue uno de los peores de la historia y que nadie entendió una palabra del artista puertorriqueño.

“Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo Estados Unidos y en el resto del mundo”, dijo.