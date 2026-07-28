BOSTON— eBay Inc. ha acordado pagar casi 50 millones de dólares a una pareja de Massachusetts que denunció que antiguos empleados de la empresa les acosaban con amenazas y extraños envíos anónimos —entre los que se incluían insectos vivos, una corona funeraria y una máscara de Halloween de cerdo ensangrentada—, según los detalles del acuerdo publicados este martes.

Las partes llegaron a un acuerdo provisional en febrero, cuando el caso se encaminaba hacia el juicio, pero no lograron cerrar el acuerdo. Los Steiner solicitaron en junio a un juez federal que reabriera el caso, y el nuevo acuerdo anunciado este martes pone fin al litigio.

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El acuerdo con David e Ina Steiner, fundadores de EcommerceBytes, un boletín informativo dedicado al sector del comercio electrónico, incluye 7 millones de dólares adicionales en donaciones benéficas, destinadas, entre otras cosas, a organizaciones que defienden los derechos de la Primera Enmienda. El abogado Christopher Murphy afirmó que la resolución envía «una advertencia de que no se tolerarán los intentos de las grandes empresas de coartar la libertad de expresión y de prensa».

«No solo se trató de un ataque y una campaña de acoso contra dos personas, sino también de un ataque a la libertad de expresión y a la libertad de prensa», afirmó Murphy, del bufete Scalli Murphy Law, con sede en Massachusetts.

El acuerdo no incluye ninguna cláusula de confidencialidad, lo que permite a los Steiner hablar públicamente sobre el caso. Murphy afirmó que sus clientes insistieron en poder hablar abiertamente sobre lo que les había ocurrido.

El acuerdo pone fin a más de seis años de procedimientos penales y civiles derivados de la campaña de acoso. En la demanda que presentaron en 2021 ante el tribunal federal de Boston, los Steiner afirmaron que la empresa se había involucrado en una conspiración para «intimidarlos, amenazar con matarlos, torturarlos, aterrorizarlos, acosarlos y silenciarlos» con el fin de «sofocar sus reportajes sobre eBay». Los residentes de Natick, que informan sobre el sector del comercio electrónico en su boletín informativo, afirmaron haber sido objeto de acoso cibernético, amenazas de muerte y vigilancia presencial por parte de antiguos trabajadores de eBay.

El acuerdo también exige a eBay que emita un comunicado público en el que se aborde la conducta de los antiguos directivos implicados en el caso.

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Cuando se presentó la demanda, la empresa afirmó que «la conducta indebida de estos antiguos empleados fue un error» y que «haría lo que fuera justo y adecuado para intentar compensar lo que tuvieron que pasar los Steiner».

eBay reiteró sus disculpas el martes, afirmando: «Lo que sufrieron los Steiner a manos de antiguos empleados de eBay en 2019 estuvo mal, fue censurable y nunca debería haber ocurrido». La empresa también reconoció «el tono poco profesional en las comunicaciones internas» por parte del exdirector ejecutivo Devin Wenig, el exdirector de comunicación Steve Wymer y la exvicepresidenta sénior Wendy Jones.

La empresa afirmó que dicha conducta «no es representativa de la cultura de eBay» y señaló que, desde entonces, ha renovado su equipo directivo y ha reforzado sus políticas, procedimientos y formación en materia de ética.

En 2020, la Fiscalía Federal imputó a siete antiguos empleados de eBay, alegando que habían llevado a cabo una campaña coordinada de acoso contra la pareja tras sentirse ofendidos por la información publicada en el boletín digital de esta. La mayoría de los acusados se declararon culpables de los cargos, entre los que figuraban la conspiración y el acoso cibernético, y posteriormente fueron condenados a penas de prisión o a arresto domiciliario.

En 2024, eBay Inc. acordó pagar una multa penal de 3 millones de dólares en virtud de un acuerdo de enjuiciamiento diferido con las autoridades federales.

Los fiscales federales han afirmado que el acoso consistía en el envío anónimo al domicilio de la pareja de objetos como cucarachas y arañas vivas, una corona funeraria y una máscara de cerdo ensangrentada. Los empleados también enviaron revistas pornográficas a nombre del marido a la casa de un vecino y planeaban entrar por la fuerza en el garaje de la pareja para instalar un dispositivo GPS en su coche.

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En virtud del acuerdo, los Steiner recibirán una indemnización de 48,7 millones de dólares, de los cuales 46,15 millones procederán de eBay, 2 millones del exdirector general Wenig, 500 000 del exdirectivo Jones y 50 000 del exdirectivo Wymer.

La empresa destinará 6 millones de dólares a donaciones benéficas para diversas organizaciones sin ánimo de lucro, y Wenig aportará un millón de dólares adicional a una organización benéfica dedicada a la protección de los derechos de la Primera Enmienda en nombre de Ina Steiner.

En un comunicado, Murphy mencionó el importe de la indemnización, los pagos personales realizados por antiguos ejecutivos, el compromiso de destinar 7 millones de dólares a organizaciones sin ánimo de lucro y la ausencia de una cláusula de confidencialidad en un sistema en el que «los infractores suelen ocultar sus fechorías ofreciendo una indemnización a sus víctimas y, a cambio de dicha indemnización, exigen confidencialidad o la firma de un acuerdo de confidencialidad».

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.