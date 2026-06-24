El Congreso de Estados Unidos aprobó un nuevo proyecto de ley que busca aumentar la construcción de viviendas asequibles, agilizar permisos de construcción y flexibilizar el uso de fondos federales para proyectos de vivienda en todo el país, incluyendo Puerto Rico.

La medida, conocida como 21st Century ROAD to Housing Act, ya fue aprobada por ambas cámaras y ahora espera la firma del presidente Donald Trump para convertirse en ley, indicó el gobierno en declaraciones escritas.

Uno de los cambios principales permite que los fondos federales de desarrollo comunitario puedan usarse directamente para construir viviendas asequibles.

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En Puerto Rico, estos fondos benefician a decenas de municipios y se usan para proyectos de vivienda, infraestructura y servicios básicos.

La nueva ley también extiende por tres años el programa de recuperación tras desastres, utilizado en la reconstrucción de la Isla luego de huracanes y emergencias.

La medida crea un programa piloto que permitirá transformar edificios abandonados o vacíos en viviendas asequibles entre 2027 y 2031.

El objetivo es aumentar la oferta de hogares disponibles sin necesidad de nuevas construcciones en todos los casos.

Otro cambio importante reduce duplicaciones en los procesos ambientales requeridos para aprobar proyectos de vivienda, con el fin de acelerar su construcción.

Según la legislación, esto evitará retrasos innecesarios en desarrollos que ya cumplen con los requisitos básicos.

La Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA) destacó que la medida puede ayudar a acelerar la reconstrucción y ampliar la disponibilidad de viviendas en la Isla.

“Esta medida busca reducir costos, eliminar burocracia y facilitar la construcción de viviendas”, expresó la directora ejecutiva de PRFAA, Gabriella Boffelli.

El proyecto fue aprobado con amplio apoyo en el Congreso: 85-5 en el Senado y 358-32 en la Cámara de Representantes.