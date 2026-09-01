La tormenta tropical Edouard se dirigía hacia la costa del Golfo de México durante las primeras horas del martes y se esperaba que ganara fuerza antes de provocar lluvias potencialmente intensas e inundaciones en partes de Texas y Luisiana.

La tormenta fue elevada la noche del lunes de depresión tropical a tormenta tropical, y los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) esperan que toque tierra en Texas más tarde el martes.

A primera hora del martes, el sistema se encontraba a unas 65 millas (100 kilómetros) al sur-sureste de Cameron, Luisiana, y a 90 millas (145 kilómetros) al sureste de Port Arthur, Texas. Tenía vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora (65 km/h) y se desplazaba hacia el oeste-noroeste a 8 millas por hora (13 km/h).

PUBLICIDAD

El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que el principal problema que se espera de la tormenta son las inundaciones. Los pronósticos anticipan entre 3 y 6 pulgadas (7 a 15 centímetros) de lluvia en el área metropolitana de Houston, mientras que algunas zonas de la costa alta del estado podrían recibir hasta 9 pulgadas (22 centímetros).

Según el Centro Nacional de Huracanes, podrían caer más de 4 pulgadas (10 centímetros) de lluvia en una hora, lo que probablemente provocaría inundaciones repentinas en zonas bajas y urbanas.

“Esta es nuestra primera gran tormenta de la temporada y les digo que Texas está preparado”, expresó Orlando Alanis, de la División de Manejo de Emergencias de Texas, durante una conferencia de prensa.

Abbott informó que el lunes brigadas trabajaron para retirar vegetación seca que podría incendiarse tras la caída de un rayo y provocar fuegos que se propaguen rápidamente.

Mientras tanto, los remanentes de la tormenta tropical Dolly provocaron lluvias y tormentas eléctricas en partes de Haití y República Dominicana, Islas Turcas y Caicos y Bahamas, informó el Centro Nacional de Huracanes.

Actividad en el Pacífico

En el océano Pacífico, la tormenta tropical Lowell se encontraba el lunes por la noche a unas 630 millas (1,015 kilómetros) al sureste de Hilo, Hawái. Tenía vientos máximos sostenidos de 70 millas por hora (110 km/h) y se desplazaba hacia el oeste a 10 millas por hora (17 km/h).

Los meteorólogos indicaron que Lowell podría intensificarse rápidamente y convertirse en un huracán mayor para el miércoles.

También en el Pacífico, la tormenta tropical Marie se formó durante las primeras horas del martes mar adentro, frente a la costa suroeste de México, y no representaba una amenaza para tierra.

PUBLICIDAD

El sistema se encontraba a unas 470 millas (756 kilómetros) al suroeste de Manzanillo, con vientos máximos sostenidos de 45 millas por hora (72 km/h), y se desplazaba hacia el noroeste. Se esperaba que Marie se convirtiera en huracán en los próximos días.

Por otra parte, el huracán Karina se convirtió en huracán el domingo, fortalecido por las aguas cálidas lejos de cualquier costa, y el lunes se intensificó hasta alcanzar la categoría 4. Sin embargo, los meteorólogos señalaron que no representaba una amenaza para tierra.

El martes por la mañana, Karina permanecía como un huracán categoría 4 y se encontraba a unas 1,210 millas (1,950 kilómetros) al oeste-suroeste de la punta sur de la península de Baja California, en México. Sus vientos máximos sostenidos eran de 140 millas por hora (222 km/h) y se desplazaba hacia el oeste-noroeste a 10 millas por hora (17 km/h).