El Departamento de Educación de Estados Unidos informó el martes que investiga denuncias de que un profesor de secundaria del distrito escolar de Denver exigió a estudiantes del mismo sexo que se besaran frente a una clase y de que un distrito del estado de Washington exhibió frascos de testosterona en una muestra del Mes del Orgullo.

El departamento indicó que investigará si el Distrito Escolar de Bethel, a aproximadamente una hora al sur de Seattle, y las Escuelas Públicas de Denver violaron una ley federal que otorga a los padres el derecho a excluir a sus hijos de evaluaciones escolares sobre temas que incluyen el comportamiento o las actitudes sexuales.

PUBLICIDAD

“Los padres deben ser quienes tomen las decisiones en asuntos que afectan las partes más íntimas de la vida de sus hijos”, afirmó Frank Miller, director de la Oficina de Políticas de Privacidad Estudiantil del Departamento de Educación, en un comunicado.

El portavoz de las escuelas de Denver, Scott Pribble, indicó que el distrito estaba ultimando una respuesta y, hasta el momento, no ha hecho comentarios. El Distrito Escolar de Bethel indicó en un comunicado que los frascos en una exhibición en la escuela secundaria Graham-Kapowsin en junio no fueron autorizados por los administradores escolares y fueron retirados de inmediato y entregados al departamento de policía del condado de Pierce.

La testosterona se receta para la atención de afirmación de género. El distrito añadió que cooperará plenamente con la investigación del Departamento de Educación.

Ambos distritos se encuentran en estados gobernados por demócratas. El presidente Donald Trump es republicano.

El gobierno de Trump ha abierto decenas de investigaciones sobre escuelas que hacen adaptaciones para estudiantes transgénero y LGBTQ+, a menudo apuntando a distritos que permiten que los estudiantes usen baños o vestuarios acordes con sus identidades de género. El año pasado acusó a las escuelas de Denver de violar las protecciones del Título IX contra la discriminación por sexo debido a una política de baños de ese tipo.

Funcionarios de Trump también han presionado a escuelas acusadas de mantener confidencial ante los padres información sobre las identidades de género de los estudiantes, lo que, según el departamento, constituye una violación de las leyes federales de privacidad.

PUBLICIDAD

El Departamento de Educación vinculó las nuevas investigaciones con el Día Nacional de los Padres, que se celebró el domingo. La agencia indicó que, a lo largo de la semana, anunciará “acciones importantes” relacionadas con la aplicación de las leyes de derechos parentales.

La exhibición en la secundaria del distrito de Bethel contenía algunos frascos con una “pequeña cantidad de líquido desconocido”, señaló el distrito en su comunicado. No se sabe si el líquido llegó a analizarse y confirmarse que era testosterona.

El portavoz del distrito, Doug Boyles, remitió las consultas al departamento de policía del condado de Pierce. Hasta el momento, un correo electrónico enviado a una portavoz de la oficina, la agente Carly Cappetto, no ha recibido respuesta.

El distrito indicó en su comunicado que ya revisa sus protocolos para supervisar exhibiciones a fin de “garantizar que todos los materiales escolares se ajusten estrictamente a nuestros estándares educativos y a las expectativas de la comunidad”.

“Nuestro enfoque principal sigue siendo mantener un entorno de aprendizaje seguro, respetuoso y centrado para todos nuestros estudiantes”, añadió.